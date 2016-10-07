الحارس الدولي الألماني مانويل نوير يساند تير شتيجن

قدم الحارس الدولي الألماني مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ، أحد أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي، الدعم والمساندة لزميله في المنتخب تير شتيجن حارس نادي برشلونة.

وقال نوير، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، نقلته صحيفة “أس” الإسبانية “تير شتيجن من أفضل الحراس في العالم والوقوع في الأخطاء جزء من عملية النضوج”.

وأضاف نوير “نحن نعلم أن هذه الأمور يمكنها أن تحدث لأي لاعب وفي أي فريق. أعتقد أن برشلونة يلعب بشكل جيد”.

وعن مبارتي التصفيات أمام أيرلندا الشمالية وجمهورية التشيك، أوضح نوير “نريد الحصول على 6 نقاط. لدينا هدف واضح وهو التأهل بشكل مباشر”.

وتخوض ألمانيا، السبت المقبل، ثاني مبارياتها في التصفيات أمام التشيك.

وتتصدر الماكينات الألمانية المجموعة الثالثة من التصفيات، برصيد 3 نقاط مناصفة مع منتخب أذربيجان.

كووورة

شام تايمز

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