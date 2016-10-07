زيدان يكشف أزمة ريال مدريد ووجهته المحتملة

أجرى اللاعب الفرنسي الدولي ونادي برشلونة سابقًا كريستوفر دوجاري، مقابلة لراديو مونتو كارلو الفرنسي، مع المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، للحديث عن النادي الملكي خلال الموسم الحالي والمشكلة التي يعاني منها مؤخرًا.

وقال زيدان في بداية حديثه :”لقد كنت أعمل بجد قبل أن أتولى تدريب الفريق كنت أصل إلى مقر النادي الساعة الثامنة صباحًا وأغادر في الحادية عشر ليلًا، تعلمت من أنشيلوتي ومورينيو، ولكن هناك بعض النقاط السلبية بكل تأكيد”.

وأضاف: “الآن أنا أملك مجموعة استثنائية في الفريق، نحن الآن نسعى لحل المشكلة الراهنة في الفريق، أعتقد ان المشكلة هي مشكلة نفسية وليست بدنية”.

وعن المداورة بين اللاعبين قال: “أنا أتحدث إلى جميع اللاعبين وأخبرهم أن المداورة أمر مهم لي ولهم، من الطبيعي أن يغضب اللاعب عندما يخرج من الميدان مثل كريستيانو رونالدو ولكن كل الأمور بخير. إنه يريد أن يساهم مع الفريق ولكنه يجب أن يحصل على الراحة بعد موسم طويل”.

وحول مواطنه كريم بنزيمة قال: “هناك بعض المشاكل البدنية التي يعاني منها كريم، ولكنه أفضل في الوقت الحالي، في المباراة الاخيرة تعرض لبعض الألم ولكن أمامه عشرة أيام وأعتقد أنه سيكون جاهز”.

وأضاف :”إنه يريد العودة إلى المنتخب الفرنسي بكل تأكيد، إنه يحب ما يفعل وهذا أهم شئ بالنسبة لنا، لن يكون شيئًا جديدًا إن تم استدعائه للمنتخب”.

وحول مواطنه الآخر، رافا فاران قال: “إنه يتحسن يومًا بعد يوم، الأمر الجيد أنه يملك الجرأة وهذا ما يعجبني به، في بعض الأحيان يخطئ وهذا أمر طبيعي أنا لا ألوم أي لاعب على أي خطأ فهذا أمر وارد”.

وعن نجله انزو زيدان، والذي يتدرب أحيانا ويشارك مع الفريق الأول قال :” لا يوجد شئ يجب أن أقوله، إنه يركز على عمله الآن مع الكاستيا، عليه أن يستمر بالتحسن والموسم المقبل سوف يتم اتخاذ قرار من أجله”.

وعن إمكانية تدريب باريس سان جيرمان أو مارسيليا قال: “من المستحيل تدريب باريس سان جيرمان، مارسيليا ربما أفكر في ذلك يومًا ما، نحن نريد أن نراه في الأعلى دائمًا”.

أما المنتخب الفرنسي فقال :”أنا مدرب لريال مدريد في الوقت الحالي وأنا أستمتع بوقتي هنا، لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث”.

كما أكد أن ريال مدريد كان في محادثات لضم بوجبا وقال :”كان يمكن أن يتم التعاقد معه، لقد كان هناك محادثات”.

واختتم حديثه عن خيسي رودريجيز الذي رحل من ريال مدريد إلى باريس هذا الصيف وقال :”إنه لاعب جيد ويملك الكثير من الموهبة، ولكنه لن يحصل على الكثير من الدقائق هنا”.

كووورة

شام تايمز

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