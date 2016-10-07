شاهد .. نائب ترامب يشتم بوتين : صغير ومتسلط

المفاجأة التي صدمت المتابعين لمناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأميركية، مساء الثلاثاء، هي تطاول مايك بنس، نائب المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمات جارحة.

وخلال المناظرة مع المرشح لنائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي، تيم كاين، وصف نائب ترامب، بوتين بـ”الرئيس الروسي الصغير والمتسلط”. وهي تصريحات لا تتسق مع ثناء ترامب السابق على بوتين، وإن كانت تكشف تحولا في سياسات حملة الجمهوريين، نحو لعب دور الصقر في مواجهة موسكو خشية انتقادات من المعسكر الديمقراطي.

وفي هذا السياق، قال ترامب، الثلاثاء، إن الزعيم الروسي “لا يحترم” أوباما وكلينتون، وهو ما انتقده الكرملين، الأربعاء.

وخلال حملته الانتخابية، كان ترامب قد أثنى في وقت سابق على بوتين وقال “إنه زعيم، وإن زعامته أكبر بكثير من قدرة رئيسنا (باراك أوباما) على أن يكون زعيما”.

وحث ترامب، في تعليقات زعم لاحقا أنها ساخرة، السلطات الروسية على فحص رسائل البريد الإلكتروني لمنافسته هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية. يذكر أن ترامب لم يجتمع ببوتين من قبل.

وجلبت هذه السياسات المتخاذلة ضد موسكو انتقادات كبيرة لترامب، وباتت تهدد بحرمانه من أصوات في الانتخابات القادمة.

وبالعودة إلى مناظرة الأمس، رجح المراقبون أن نائب ترامب فاقم وتيرة الهجوم على بوتين وشدد جرعته، لأنه ربما يضع نصب عينيه الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة 2020. كما أن من الأمور التي تزيد عادةً من حظوظ المرشح للحزب الجمهوري أن يبدو صقرا ويتعامل بالقوة اللازمة مع الدب الروسي، بحسب مجلة “أتلانتك” الأميركية.

ولكن كيف سارت مناظرة نائبي كلينتون وترامب حول الرئيس الروسي؟

عند مناقشة قضايا الأمن القومي، وصف بنس الرئيس الروسي بـ”الصغير والمتسلط”، وقال إن استفزازات روسيا يجب أن تواجه بالقوة الأميركية، وإن تجميد المباحثات مع موسكو حول سوريا يجب أن يرافقها استخدام القوة العسكرية لضرب أهداف تابعة لنظام بشار الأسد، موضحاً أن أميركا بحاجة إلى رئيس قوي مثل ترامب للتعامل مع موسكو.

ومن جانبه، اتهم نائب هيلاري كلينتون مرشحة الرئاسة عن الحزب الديمقراطي، المرشح الجمهوري ترامب بالدفاع عن بوتين ووصِفِه بـ”الزعيم”، مشيرا إلى قمع بوتين للمعارضين والصحافيين.

وأوضح في إشارة إلى ترامب أن “هناك من لا يفرقون بين القيادة والديكتاتورية”.

وهنا تدخل بنس وأنكر ما هو منسوب لترامب عن زعامة الرئيس الروسي. ورد كاين: “هو (بنس) يطلب منا التصويت لشخص (ترامب) لا يستطيع الدفاع عنه”.

ويتبنى نائب ترامب موقفا متشددا من موسكو يعود إلى عام 2014 عندما قال: “طموحات الدب الروسي لا تموت، فقط تدخل مرحلة البيات الشتوي”.

شام تايمز

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