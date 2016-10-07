كارداشيان ألغت رحلة لدبي .. صدفة مذهلة ظهرت معها وجوه السارقين .. الصدمة جعلتها حبيسة في شقتها بنيويورك .. بدأوا يتهامسون عن حارسها الشخصي الغارق بالديون

ألغت كيم كارداشيان رحلة كانت ستبدأ يوم الجمعة المقبل إلى دبي، وقبل نهايتها بيومين، أي في 21 الجاري، كانت ستحتفل بعيد ميلادها السادس والثلاثين، طبقا لما أعلنه معتذرا في حسابه بموقع Instagram من كان مقررا أن يرافقها مع بعض أفراد عائلتها، وهو خبير التجميل والماكياج Mario Dedivanovic المنشورة أدناه صورته وصورة عن إعلانه الآسف فيه ضياع الرحلة عليه وعليها إلى الإمارة.

ماريو ديديفانوفيتش، كان المسؤول في المدة الأخيرة عن إظهار كارداشيان فاتنة وجميلة بالحفلات والفعاليات التي تشارك فيها، ومنها رحلتها التي كانت ستنتهي بحفل كبير لعيد ميلادها، وأعلنت عنها بكلمتين كتبتهما قبل 3 أسابيع في حسابها “الفيسبوكي” وقالت: “دبي.. قادمون” وكانت رحلة عمل لصالح شركة ناشطة بالتجميل والماكياج وما شابه، كما ورحلة استجمام، قطعها ما رأته في العاصمة الفرنسية كما الكابوس المرعب في اليقظة.

نهبهم للمجوهرات من غرفة نومها بباريس فجر الاثنين الماضي، وترهيبها إلى درجة شعرت معها بأنها لن تخرج إلا جثة مكوّمة، صدمها وغيّر حياتها، طبقا لما استنتجته “العربية.نت” من اطلاعها الخميس على آخر المستجدات بشأنها، ومنها أنها حابسة نفسها بشقتها في نيويورك، ولم تخرج منها منذ وصلت إليها الاثنين، ولا تحدثت منها لأحد، سوى الى مقربين وإلى الشرطة الفرنسية التي حققت معها الأربعاء باتصال هاتفي، ومن التحقيق عبر القارات وصل لوسائل إعلام فرنسية وغيرها ما لم يكن معروفا عن الحارس الليلي للشقة بباريس.

كما هناك جديد أيضا بشأن نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، وهي صور ظهرت للمسروق من مجوهراتها، نشرت أهمها صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، واطلعت عليها “العربية.نت” الخميس في موقع Page Six التابع للصحيفة، إضافة لانتشار أنباء عن حارسها الشخصي Pascal Duvier معززة بقرائن تشير إلى أنه مشرف على إشهار إفلاسه، فهو غارق بديون قيمتها مليون يورو.

أما الحارس الليلي للشقة الفندقية التي كانت نزيلة فيها بباريس، والذي أجبروه بقوة السلاح ليفتح لهم باب غرفة نومها فيها، فاعترفت هي نفسها للشرطة الفرنسية بأنه دخل إليها بعد فتحها وبرفقته اثنين من المسلحين كانا ملثمين بقناعين ومعهما مسدسان، ورأى بعينيه ترهيبهما لها وتقييدها وحبسها بالحمام ونهبهما لمجوهراتها المقدرة قيمتها بأكثر من 11 مليون دولار.

قالت إنها سألت الحارس في إحدى المراحل: “هل سيقتلوننا”؟ فرد بأعصاب باردة: “ربما.. لا أدري” ولفظها كبارد للأعصاب بوضوح، وهي معلومات اطلعت عليها “العربية.نت” مما نشره موقع TMZ الأميركي، المختص بأخبار النجوم من مشاهير الفن وما شابه، نقلا كما قال عن مصادر مقربة من التحقيق الفرنسي، المتطرق منذ أمس لشأن آخر يتعلق بظهور وجوه السارقين منعكسة في مرآة صالون للتجميل مروا بقربه بعد مغادرتهم للشقة، فرصدتهم كاميرا دوارة داخل الصالون، التقطت صورة للمرآة حين انعكست صورهم عليها.

ونشروا في صحف بريطانية بشكل خاص، وثائق لدى القضاء الألماني تشير إلى أن الحارس الشخصي لكيم كارداشيان، وهو Pascal Duvier الذي رأيناه يسيطر بباريس على الأوكراني Vitalii Sediuk المعروف بسارق القبلات واللمس الحميم من المشاهير، لمحاولته الأسبوع الماضي تقبيل “الأهم” في جسمها بالشارع، وبأن الوثائق، المنشورة صورة عنها أدناه، تشير وفق الوارد بصحيفة Daily Mail البريطانية، وفي غيرها أيضا، إلى قرب إشهار إفلاسه، لأنه غارق بديون تعادل مليون و120 ألف دولار، وليس لديه ما يدفع للتسديد.

هذه المعلومات، قد توحي بإمكانية أن يكون “دوفييه” متورطا بطريقة ما بنهب المجوهرات، خصوصا أنه كان برفقة شقيقتي كارداشيان في مربع ليلي الأحد الماضي، ولم يتصل بالشرطة ليطلب نجدتها، كما أنه وصل بعد خروج الناهبين من شقتها الفندقية حين اتصلت به صديقة لها كانت نائمة في غرفة سفلية بالشقة، وفق ما كتبته “العربية.نت” في خبر موسع الأربعاء، وفيه أنها سمعت الجلبة واستشعرت الخطر عليها، فحملت هاتفها الجوال وأسرعت لتختبئ في الحمام، ومنه اتصلت بالحارس الشخصي.

صدفة مذهلة ظهرت معها وجوه السارقين لمجوهرات كارداشيان

طارئ جديد من المعلومات ومذهل، ظهر في صدفة نادرة “رأت” معها الشرطة الفرنسية وجوه من اندسوا مسلحين وملثمين فجر الاثنين الماضي إلى شقة فندقية كانت كيم كارداشيان نزيلة فيها بباريس، فأرعبوها داخل غرفة نومها بكابوس في اليقظة من الأشد رعباً، وخرجوا غانمين درراً ومجوهرات بأكثر من 11 مليون دولار، في سطو دام 6 دقائق، ولم ترصده كاميرا وحيدة موجودة للمراقبة بالسكن الفندقي الفاخر، لأنها مثبتة بطريقة لا تسمح بتصوير الداخلين أو الخارجين، ولا المتجولين فيه، لكن الصدفة قادت إلى اختراق مهم، ظهرت معه وجوه من تبحث الشرطة عن أي خيط يقودها إليهم، وكان ظهورها من حيث لم يكن أي منهم يحتسب.

أقبلوا على دراجات هوائية في الثالثة فجراً إلى سكن Pourtalès المحتل مبناه الرقم 7 بشارع Tronchet في الدائرة الباريسية الثامنة، وهو من 9 شقق فندقية، إحداها بطابقه الأعلى كانت لكيم كارداشيان، وعلى بعد أمتار منها يقع مركز تجاري، بداخله صالون اسمه Bel Ange لتقليم وتجميل الأظافر، واطلعت “العربية.نت” على موقعه، عبر Google Earth الكاشف مجاورة المركز التجاري للنزل الفندقي بسهولة، وهو ما نراه بصور للشارع حيث المركز وممره الداخلي، وفيه صالون التقليم وكاميراته.

كانوا خمسة، مروا بعد السرقة أمام الواجهة الزجاجية لصالون “بيل آنج” وهم يتوجهون إلى موقف سيارات تركوا فيه دراجاتهم، وبمرورهم أمامها انعكس وجه كل منهم على مرآة كبيرة في الصالون المرصود داخله بكاميراتين للمراقبة، واحدة أعلى من الثانية، وتم التعرف إليهم من زي الشرطة الفرنسية الذي ارتداه كل منهم للتنكر والتخفي، ومن مرورهم مجتمعين في الوقت المصادف ساعة خروجهم من النزل الفندقي.

ولم تكن في الكابوس بمنام، بل في حمام

ظهروا أيضاً من دون أقنعة سبقوا ووضعوها على وجوههم ليدخلوا ملثمين إلى النزل الفندقي، وفيه سيطروا على حارسه الليلي، وأجبروه بالسلاح ليفتح لهم باب غرفة نوم كارداشيان بالطابق العلوي من الشقة، وإليها اندس اثنان حين كانت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية بأول نومها على السرير بعد ليلة أمضتها الأحد بنشاطات “أزيائية” وغيرها في “أسبوع الموضة” الباريسي، ثم انتهت فجر الاثنين بكابوس من الأشد إرهاباً، ولم تكن فيه بمنام، بل في حمام حبسوها فيه مقيّدة اليدين والكاحلين، وعلى فمها ملصق بلاستيكي، ثم خطفوا مجوهراتها، وأهمها خاتم هو الأكثر خطفاً للأضواء في خبرها، ففيه 15 قراطاً من ماس أزرق، وقيمته 4 ملايين دولار.

صديقتها، واسمها Simone Harouche البادية معها في الصورة أدناه، كانت نائمة أيضاً في غرفة بالطابق السفلي من الشقة، فاستيقظت مرعوبة من الجلبة، وبسرعة استشرفت الخطر، طبقاً لما كتبت “العربية.نت” بخبر أمس الثلاثاء، فحملت هاتفها الجوال واختبأت في الحمام وسدت بابه عليها، ومنه اتصلت بحارس كارداشيان الشخصي Pascal Duvier وكان وقتها مع شقيقتيها بمربع ليلي، قريب 3 كيلومترات تقريباً من الشقة الفندقية.

ووصل “دوفييه” بعد دقيقتين فقط من مغادرة “زوار الفجر الخمسة” للمبنى الفندقي العريق.. غادروه ومعهم “محصول” الغزوة المسيل للعاب، ومروا وهم بطريقهم إلى حيث كانت دراجاتهم متوقفة في مرآب السيارات أمام صالون تقليم الأظافر في المركز التجاري، فانعكسوا على مرآته الكبيرة، وانكشفت الوجوه، وفقا للوارد الأربعاء بموقع صحيفة The Sun البريطانية، نقلا عن ناشطة أميركية بحقل الأزياء، زودتها بالخبر الذي لم تنفه الشرطة الفرنسية.

رصد سيارة “مشبوهة” كان من فيها يراقب كارداشيان

ولأن الشرطة تتبعت طريق هروبهم ومغادرتهم المكان، فإنها فتشت المنطقة حتى بالسنتيمترات حين اقتضت الحال، ولملم عناصرها كل المرمي في الشوارع المحيطة، حتى أعقاب سجاير رماها مدخنوها، لتحلل حمضها النووي وتقارنه بما لديها من حمضيات نووية للصوص محترفين ومجرمين، خصوصاً أعقاب وجدتها في مستوعب عند مدخل موقف السيارات، وتنشر “العربية.نت” صورته أدناه، نقلاً أيضاً عن “الصن” المتضمن خبرها، أن الشرطة طلبت من مالك الصالون، عدم التحدث إلى وسائل الإعلام عن الوجوه التي انعكست واضحة في المرآة، لأن ممر المركز التجاري مضاء ليل نهار، كالمحلات المضاءة من الداخل أيضاً.

كذلك ظهرت معلومات جديدة، معززة بصور نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بموقعها الأربعاء، فيها سيناريو استنتجته الصحيفة من إشارات غير مؤكدة عن مجموعة من راكبي الدراجات، ظهروا وأمامهم سيارة طراز فيات، خلف السيارة التي نقلت كيم كارداشيان إلى شقتها الفندقية الأحد الماضي. أما معلومات نظيرتها “الصن” عن المرآة وانعكاس الوجوه، فمصدرها ناشطة أميركية بحقل الأزياء، اسمها “نينا ريشتر” ومشاركة بفعاليات “أسبوع الموضة” الباريسي، وهي صديقة لمالك الصالون التجميلي، ويبدو أنها علمت منه ما التقطته الكاميرا منعكساً، فأخبرت الصحيفة بأن الشرطة حصلت على الشريط أمس الثلاثاء، كأثمن ما قد يدلها على هوية الفارين.

شام تايمز

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