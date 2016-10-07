اليابان .. شاحنات الصرف الصحي تطلق رائحة الشوكولا ! ( فيديو )

اتحدت أربع شركات يابانية مؤخراً، تتخذ من أوساكا مقراً لها، لإطلاق مبادرة تهدف إلى إيجاد حل يحد من انبعاث الروائح الكريهة من شاحنات الصرف الصحي أثناء سيرها في الشوارع، وذلك عن طريق تزويدها بخراطيم تطلق رائحة شوكولا منعشة تبعث السرور في نفوس الأشخاص الذين يمرون بجوار الشاحنة أو العاملين على حد سواء.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، استغرقت الأربع شركات 5 سنوات لتطوير هذا المنتج الذي أطلقوا عليه اسم “ديو ماجيك” ينشر رائحة عطرة مثل الشوكولا، لتقضي بذلك على الروائح الكريهة التي تنتشر في الشوارع كلما تمر شاحنات الصرف الصحي، كما تبعث التفاؤل لدى العاملين أنفسهم، بسبب عدم استنشاقهم روائح مقززة يومياً خلال ساعات دوامهم.

على الرغم من أن هذه المبادرة لاقت قبولاً لدى العديد من الشركات والأشخاص، إلا أنها أثارت في الوقت ذاته اشمئزاز الكثير، حيث أعرب بعض المغردين عبر تويتر عن ضيقهم من هذه المبادرة بسبب مزجها رائحة وطعم الشوكولا المحببة إلى نفوس الجميع مع رائحة كريهة مثل مخلفات الصرف الصحي، حيث قال مغرد إنه لن يستطيع تناول الشوكولا بعد الآن.

شام تايمز

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