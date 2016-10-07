ثري سعودي يوظف 50 شاباً للجلوس على كراسي ” كبار الزوار ” !

استأجر ثري سعودي 50 شاباً وظيفتهم الجلوس على كراسي كبار الزوار vip لحجزها إلى أن يصل كبار الضيوف إلى زفاف ابنه، وذلك عبر إعلان نشر على الواتس آب وتم تداوله على نطاق واسع بالسعودية وسط جدل واسع حول السبب.

وأفاد الشخص المسؤول عن نشر الإعلان لصحيفة عكاظ السعودية ، أن “العدد اكتمل ولا يمكن استقبال أي طلبات للالتحاق بهذه المهمة الموقتة”، مشيراً إلى أنها للرجال فقط.

وعند سؤاله عن أسباب جلوس الشباب على الكراسي وانصرافهم عند حضور الشخصيات المهمة، قال: “لا أعلم هذا طلب وقمت بتنفيذه”، ولم يكشف المزيد من التفاصيل حول هوية الثري السعودي أو مكان زفاف ابنه.

شام تايمز

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