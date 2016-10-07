25 نوع من الأطعمة لا تضعها في الثلاجة أبداً

من الطبيعي أن نحرص دائماً على حفظ الأطعمة لأكبر وقت ممكن، لذا نلجأ دائماً إلى وضع كل شيء في الثلاجة، معتقدين أن ذلك سوف يحفظ الأطعمة لأطول فترة ممكنة. إلا أن الحقيقة هي أن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب وضعها في الثلاجة أبداً، حيث أن ذلك قد يعجل بفساد تلك الأطعمة.

ونشر موقع “هيلثي ليو”، المعني بالصحة، قائمة بـ 15 نوعاً من الأطعمة التي لا يجب أن توضع في الثلاجة على الإطلاق ، وتشمل تلك القائمة وفق ما نقلتها قناة العربية :

1- الموز : فهو يحتوي على عناصر قد تفقد فوائدها بوضعها في الثلاجة، لذا ينصح خبراء التغذية بحفظ الموز في درجة حرارة الغرفة حتى يتم نضجه.

2- البطاطا : درجة الحرارة المنخفضة داخل الثلاجة تساعد في تسرع عملية تحويل النشا إلى سكر، ولذا ينصح خبراء التغذية بإبقاء البطاطا في درجة حرارة الغرفة، حيث تكون معرضة للتهوية الجيدة.

3- البصل : إذا وضعنا البصل في الثلاجة، فإن ذلك سينتج عنه أن يصبح البصل أكثر ليونة. وينصح خبراء التغذية بالإبقاء على البصل في أماكن جيدة التهوية في درجة حرارة معتدلة ، أما في حال تقشير البصل، فيمكن وضعه في إناء مغطى ووضعه في الثلاجة.

4- الأفوكادو : وضع الأفوكادو غير مكتمل النضج في الثلاجة عادة ما يوقف عملية النضج، لذا يجب الحفاظ على الأفوكادو خارج الثلاجة حتى تمام النضج، بعدها يمكن تبريده حتى يتم استخدامه.

5- الثوم : إذا وضعنا الثوم في الثلاجة، فإن ذلك سيجعله ينتج البراعم، كما أنه يصبح طرياً، لذا فيجب الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة.

6- الخبز : وضع الخبز في الثلاجة يجعله أكثر جفافاً وقساوة، لذا يفضل عدم وضع الخبز في الثلاجة إلا في حالة أن يكون به أي حشوات من الجبن أو اللحوم مثلاً، حتى لا تفسد تلك الحشوات خارج الثلاجة.

7- القهوة : حبوب القهوة تحتاج لمكان جاف ومظلم ومتوسط الحرارة حتى تحتفظ بنضارتها وبنكهتها الطيبة ، لذا فالثلاجة ليست المكان المناسب لحفظ حبوب القهوة. وفي حال وجود كميات كبيرة من القهوة، يمكن الاحتفاظ بها بالتثليج بعد وضعها في أكياس مفرغة من الهواء.

8- الطماطم : الاحتفاظ بالطماطم في الثلاجة يفقدها نكهتها، كما أن درجة حرارة الثلاجة توقف عملية النضج، وتؤثر على الملمس الخارجي للثمرة، لذا فمن الأفضل عدم وضع الطماطم في الثلاجة، والإبقاء عليها في درجة حرارة الغرفة.

9- العسل : يمكن الاحتفاظ بالعسل عن طريق إبقاء العسل محكم الغلق في درجة حرارة الغرفة. أما إذا وضعناه في الثلاجة، فإن السكر سيتبلور، مما يجعل العسل يفقد سيولته المميزة.

10- البطيخ : إذا لم يتم تقطيع البطيخ، فإنه لا يجب وضعه في الثلاجة، فقد أثبتت الدراسات أن الاحتفاظ بالبطيخ – قبل تقطيعه – في درجة حرارة الغرفة يحافظ على مضادات الأكسدة به. أما بعد التقطيع، فيجب تغليف البطيخ جيداً قبل وضعه في الثلاجة.

11- القرع : القرع يحتاج إلى مكان جيد التهوية، كما يحتاج للجفاف والظلام أيضاً، حتى يتم تخزينه لفترات طويلة.

12- زيت الزيتون : الاحتفاظ بزيت الزيتون بالثلاجة يزيد من لزوجته ويفقده خواصه، فيصبح مثل الزبد. لذا فأفضل شيء هو الاحتفاظ بزيت الزيتون في مكان مظلم وفي درجة حرارة معتدلة.

13- الريحان : وضع أوراق الريحان في الثلاجة يجعلها تذبل سريعاً، كما أن ذلك سيجعلها تمتص روائح المأكولات المحيطة به في الثلاجة. يجب معاملة أوراق الريحان مثلما نعامل الزهور ، أي وضعها في كوب مليء بالماء في درجة حرارة الغرفة، حتى نحافظ عليه لأطول فترة ممكنة.

14- الفواكه مثل المشمش والكيوي والخوخ والدراق والمانغو : هذه الفواكه مثلها مثل الطماطم لا يجب الاحتفاظ بها في الثلاجة، حيث إن عملية النضج تتوقف ، أما الكيوي والمشمش والمانجو والخوخ فتفقد بعضاً من خواصها الغذائية إذا ما تم وضعها في الثلاجة، إضافة إلى سرعة فساد الغلاف الخارجي للثمرة.

15- زبد الفول السوداني : يجب الاحتفاظ بها خارج الثلاجة، لكل نتفادى تحول قوامها إلى قوام قاس وجاف. يمكن الاحتفاظ بها مغطاة داخل خزانة المطبخ، حتى نبقي على ملمسها الطري الناعم.

16- المخللات : من الخطأ الشائع وضع المخللات في الثلاجة، فهي غنية بالمواد الحافظة التي ستقوم بمهمة الحفاظ عليهم لمدة طويلة خارج الثلاجة.

17- البيض : اختلفت الآراء فيما إذا كان وضع البيض في الثلاجة صواباً أم لا ، فهناك دراسات أثبتت أن الإبقاء على البيض خارج الثلاجة لن يؤثر عليه بالسلب، إلا أن هناك بعض الدراسات أثبتت أن وضع البيض في الثلاجة يؤثر على نكهة وطعم البيض ، لذا فيفضل الاحتفاظ به خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة.

18- التونة : الكثيرون يفضلون الاحتفاظ بعلب التونة المغلقة داخل الثلاجة، إلا أن الحقيقة هي أنه طالما أبقينا على علبة التونة محكمة الغلق، فيمكن الاحتفاظ بها خارج الثلاجة داخل خزانة المطبخ.

19- الحمضيات : الحمضيات مثل البرتقال والليمون تفسد سريعاً إذا ما وضعت في الثلاجة، فهذه الفواكه تحتاج لدرجة حرارة متوسطة حتى يتم نضوجها، ووضعهم في الثلاجة يعيق عملية النضج، ويؤثر على قشرتها الخارجية.

20- الخيار : من الأفضل الاحتفاظ بالخيار خارج الثلاجة أيضاً، حيث إن درجة الحرارة المنخفضة تفسد القشرة الخارجية للخيار وتسرع بفساده ، لذا فمن أجل الاحتفاظ به لأكبر فترة ممكنة، ضعه في وعاء على الطاولة في درجة حرارة الغرفة.

21- الجزر : الجزر يعامل نفس معاملة الخيار، فوضعه في الثلاجة يؤدي إلى فساده سريعاً. كما أنه من المفضل الاحتفاظ بالجزر في مكان مظلم وجاف بعيداً عن أشعة الشمس.

22- الشوكولاتة : الكثيرون يخزنون الشوكولاتة داخل الثلاجة، إلا أن ذلك غير جيد ويؤثر على طعمها ونكهتها، إلا أنه في حالة أن الجو يكون حاراً، فلا مفر من وضعها في الثلاجة حتى لا تلين وتفسد.

23- الحبوب : لا يجب وضع الحبوب في الثلاجة، حيث إنه يمكن الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة خارج الثلاجة. فدرجة الحرارة المنخفضة والرطوبة يمكن أن تفسد الحبوب وتجعلها لينة فتفقد قرمشتها اللذيذة.

24- الفلفل : من الاعتقادات الشائعة هو أن الثلاجة تحافظ على ثمرات الفلفل، إلا أن الحقيقة هي أن الثلاجة تؤثر على القشرة الخارجية لثمرات الفلفل، فتساعد في فساد الثمرات سريعاً، لذا فمن الأفضل الاحتفاظ بهم في مكان جاف ودرجة حرارة معتدلة.

25- التوابل : الكثيرون يعتقدون أن حفظ التوابل في الثلاجة سيضمن بقاء صلاحيتها لمدة طويلة، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث يمكن الاحتفاظ بكافة أنواع التوابل المطحونة في خزانة المطبخ لشهور أو حتى سنوات.

شام تايمز

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