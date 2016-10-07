قيادي في الجيش الحر : نتوقع مقاومة كبيرة لـ ” داعش ” في بلدة دابق

قال قيادي في الجيش الحر، إن الفصائل المشاركة في عملية درع الفرات “تتوقع مقاومة شديدة من تنظيم داعش قرب قرية في شمال البلاد، ذات أهمية رمزية كبيرة للتنظيم، مما يشير إلى أن السيطرة عليها تنتظرها معركة شرسة”.

وتقدم مقاتلو الجيش السوري الحر بدعم من تركيا إلى مسافة بضعة كيلومترات من قرية دابق.

وسيطرت الفصائل المعارضة هذا الأسبوع على قرية تركمان بارح على بعد ستة كيلومترات إلى الشرق من دابق بعد اشتباكات ضارية – في إطار عملية أوسع تدعمها تركيا لتطهير المنطقة الحدودية من داعش.

وأضاف القيادي لوكالة رويترز : “كانت المعارك في تركمان بارح عنيفة حيث توجد مقاومة كبيرة في هذه القرى بعد استقدام تعزيزات للمنطقة منذ أسبوع ونتوقع أيضاً مقاومة في باقي القرى المجاورة”.

وتقول الفصائل المعارضة إن “التنظيم زرع ألغاماً كثيرة في المنطقة القريبة من دابق”.

وقال مسؤولون من إحدى دول التحالف إن “واشنطن تعتقد أن السيطرة على دابق قد تضرب معنويات داعش، بينما تستعد لصد هجوم متوقع على الموصل في العراق والرقة في سوريا أكبر مدينتين يسيطر عليهما التنظيم”.

(REUTERS)

شام تايمز

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