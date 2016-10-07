ألمانيا : عراك بين ألمان و لاجئين سوريين بسبب صور لفتاة ألمانية بهاتف لاجئ سوري

نشب يوم الاثنين الماضي (3/10) شجار بين شبان سورين وألمان أمام المركز الثقافي في مدينة فيتنبرغ الواقعة في ولاية براندنبورغ شمال شرقي ألمانيا.

وقال موقع شرطة براندنبورغ إن فتاة ألمانية كانت بصحبة صديقة لها، وطلبت من صديقها السوري أن يمسح صوراً لها على هاتفه.

وتجادلت الفتاتان مع السوري بشأن الصور، بعد رفضه حذفها، فما كان من شبان ألمان إلا أن تدخلوا لصالح الفتاة، ما دفع السوري لطلب المساندة من أصدقاء له أيضاً.

ومع حضور 12 صديقاً للشاب السوري، هرب الشبان الألمان المدافعين عن الفتاة، فيما أكدت الشرطة،أنها اعتقلت 12 شخصاً (ألمان ولاجئين).

وخلال التحقيق، حصلت الشرطة على إفادات متضاربة، حيث ادعى الألمان تعرضهم للضرب بالسكاكين وزجاجات الكحول الفارغة، فيما قال اللاجئون إن الألمان اعتدوا عليهم.

وقالت الشرطة إنها صادرت هاتف الشاب السوري، وقامت بتحويل المقبوض عليهم إلى قسم التحقيق الجنائي.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes