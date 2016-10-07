سياسي بارز بحزب المستشارة الألمانية : قصف روسيا لحلب غير مقبول على الإطلاق

وصف خبير شؤون السياسة الخارجية بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي كارل-جورج فيلمان، الإجراء الروسي في مدينة حلب بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.

وقال فيلمان، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني “بوندستاج” في تصريحات خاصة لبرنامج “مورجن ماجازين” الإخباري بالقناة الأولى الألمانية (ايه دي ار) الخميس: “أن يقصف الروس مدينة كبيرة (…) يعد أمراً لا بد من وضع حد له “.

وحذر من الخطر الناتج عن تسلح روسيا والولايات المتحدة، وقال: “أن يبني كلا الجانبين صواريخاً أكبر وقوى عسكرية دائماً لن يؤدي إلى شيء. إننا بحاجة لحلول دبلوماسية”.

(DPA)

شام تايمز

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