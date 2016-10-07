بالفيديو .. مغتصب يختطف امرأة من داخل المصعد بروسيا

تبحث الشرطة في روسيا عن مغتصب متسلسل اعتاد على اختطاف النساء واغتصابهن، وذلك بعد أن صورته كاميرات المراقبة وهو يختطف امرأة خمسينية من داخل مصعد قبل أن يغتصبها.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته الشرطة في مدينة سان بطرسبرغ، يظهر الخاطف وهو يطارد امرأة تبلغ من العمر 58 عاماً إلى داخل المصعد، وهي عائدة إلى منزلها من التسوق.

وما إن دخلت المرأة المصعد، حتى لحق بها وأمسكها من الخلف وأحكم قبضته على عنقها، وعلى الرغم من مقاومة الضحية، إلا أن الخاطف تمكن من السيطرة عليها، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بعد أن أحكم سيطرته على المرأة، أوقف الخاطف المصعد في الطابق الرابع، وجر الضحية من الباب الخلفي، قبل أن يغتصبها على درج المبنى.

وقال المحققون إنه من خلال خبرتهم بمثل هذه القضايا من المستبعد أن يتوقف المغتصب عن تنفيذ جرائمه، وربطت التحقيقات بين هذه الجريمة ومجموعة من حوادث الاغتصاب التي حدثت في الماضي.

وحثت الشرطة أي شخص يملك معلومات عن الفاعل الإسراع للإدلاء بها والمساعدة في القبض عليه وتسليمه للعدالة.

شام تايمز

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