بالفيديو .. وفاة امرأة تايلندية بحادث سير و جسم غريب يخرج منها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مقتل امرأة بحادث اصطدام دراجة نارية بشاحنة، وظهور جسم غريب على هيئة شبح إلى جانب جثتها بعد الحادث مباشرة.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، الحادث وقع في مدينة لوبوري بتايلند، حيث اصطدمت شاحنة بدراجة نارية عليها رجل وامرأة، مما أدى إلى مقتل المرأة بعد سقوطها على الأرض، وخلال لحظات قليلة خرج شبح بلون أسود إلى جانب الجثة يعتقد البعض أنها روحها، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

ووفقاً لتقارير محلية، فقد فارقت المرأة المدعوة ماني الحياة على الفور، في حين نقل الرجل الذي كان برفقتها على الدراجة النارية إلى المستشفى وهو يعاني من جراح خطيرة.

ونشر الفيديو على اليوتيوب وأثار موجة من التعليقات على الموقع، حيث شكك الكثيرون بمصداقية المشهد، وقال البعض إنه خضع للتعديل على الكمبيوتر، خاصة وأن الأشخاص الذين هرعوا لنجدة المرأة لم يلاحظوا “الشبح” الذي ظهر على الكاميرا.

شام تايمز

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