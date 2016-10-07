بالفيديو .. العثور على بقايا جثة حورية بحر على شاطئ بريطاني

يتساءل كثيرون حول حقيقة وجود حوريات البحر اللواتي طالما ظهرن في القصص الخيالية وأفلام الخيال العلمي، خاصة بعدما نشر تسجيل مصور على موقع فيس بوك يظهر ما يعتقد بأنها جثة لحورية بحر على أحد الشواطئ البريطانية.

ولقي تسجيل مصور مثير للدهشة يظهر بقايا جثة “حورية بحر” على أحد الشواطئ البريطانية رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.

ويظهر مقطع الفيديو الجزء الأوسط من الجثة وقد تعفن بينما بقيت الجمجمة والذيل على حالهما.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، كان شخص يدعى بول جونز صوّر مقطع الفيديو وعلق عليه “هذا اكتشاف عظيم، لقد عثرنا على جثة حورية بحر قذفتها الأمواج إلى الشاطئ”.

وتضاربت الآراء حول حقيقة هذه الحورية، حيث يعتقد البعض بأن الجثة تعود بالفعل إلى حورية بحر، بينما قال آخرون بأنها مجرد جثة لحيوان فقمة وذلك لكثرة حيوانات الفقمة على الساحل الشرقي للمملكة المتحدة.

شام تايمز

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