طفل أمريكي يقتل شقيقه الأصغر بعد إطلاق النار عليه بالخطأ

لقي طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا حتفه بعد إصابته بطلقات رصاص أطلقها عليه شقيقه الأكبر ذو الثلاثة أعوام في مدينة ماك دونو بولاية جورجيا الأمريكيّة ، بحسب ما أفاده التحقيق الأولي نقلًا عن قائد شرطة مقاطعة هِنري، جوزيف سميث.

وبحسب ما نقلت شبكة سي ان ان ، قال سميث إن والدي الطفلين كانا متواجدين في غرفة النوم معهما عند وقوع الحادثة، التي استخدم فيها الشقيق الأكبر مسدسًا من عيار .45 والذي تم إرساله (السّلاح) إلى مكتب جورجيا للتحقيق.

وسيتم تشريح جثة الطفل المتوفي حيث ستحوّل الدلائل الجنائية إلى محامي الدائرة، وسيُعرف حينها ما إذا كانت هنالك تهم موجّهة ضد الوالدين.

شام تايمز

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