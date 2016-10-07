بالفيديو .. بريطاني يحل أصغر مكعب روبيك في العالم

نشر رجل بريطاني تسجيلاً مصوراً مدهشاً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر محاولة ناجحة له في حل أصغر مكعب روبيك في العالم باستخدام ملقاط صغير الحجم.

ونجح توني فيشر في حل مكعب روبيك صغير لا يتجاوز حجمه 15 ملم مكعب بعد أن قام بصنعه بنفسه ليصبح أصغر مكعب روبيك في العالم.

ووفق ما اوردت شبكة “يو بي آي” ، ظهر فيشر في مقطع الفيديو وهو يستخدم ملقاطاً صغيراً وعدسة مكبرة ليتمكن من حل مكعب روبيك الصغير، حيث أضاف رقماً قياسياً جديداً لنفسه في سجل غينيس للأرقام القياسية.

من الجدير بالذكر بأن توني فيشر كان قد حصل على الرقم القياسي العالمي بموسوعة غينيس بعد أن صنع أكبر مكعب روبيك في العالم وقام بحله.

شام تايمز

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