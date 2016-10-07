بطلب من روسيا .. جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول سوريا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة حول سوريا غدا الجمعة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) غداة تحذير مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا من أن الأحياء الشرقية لحلب ستدمر بالكامل بحلول نهاية العام، إذا ما استمرت الغارات الجوية الروسية والسورية.

وأضافت الوكالة نقلا عن دبلوماسيين أن الجلسة التي دعت إليها روسيا ستتخللها عند الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت العالمي الموحد (غرينتش) إحاطة عن الوضع في سوريا يقدمها دي ميستورا عبر الفيديو من جنيف.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الخميس (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أن موسكو مستعدة للعمل على مشروع قرار وقف اطلاق النار في حلب، الذي قدمته فرنسا في مجلس الأمن الدولي،

إلا أن لافروف اشترط مع ذلك ألا يتعارض مشروع القرار مع “المقاربات المبدئية الواردة في الاتفاقات الروسية الأميركية، وأن ياخذ بعين الاعتبار القرارات التي سبق وأن اتخذها مجلس الأمن والمجموعة الدولية لدعم سوريا”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية

وقال لافروف عقب مباحثات الخميس في موسكو مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرولت: “المباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي كانت مفيدة”.

وأكد للصحفيين أنه يعتقد أن التعديلات الروسية على الاقتراح الفرنسي بشأن وقف إطلاق النار، سيكون في الاعتبار أثناء دراسة مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بشأنه.

وذكر وزير الخارجية الروسي أن تنفيذ الاتفاقيات الروسية – الأمريكية حول سوريا غير ممكن حتى الآن وتابع: “الجانب الأمريكي خلال المرحلة الحالية غير قادر مع حلفائه ضمن التحالف بقيادة واشنطن توفير الفصل بين المعارضة المعتدلة والإرهابيين من “جبهة النصرة”.

شام تايمز

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