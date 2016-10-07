لافروف : منظومات الدفاع الصاروخي دفاعية و لا تهدد أحداً .. وزير الدفاع : تمكنا من تثبيت الاستقرار بسوريا .. و اختبرنا العديد من الأسلحة الحديثة المصنعة ببلادنا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن روسيا مستعدة للعمل على مشروع القرار حول الأزمة السورية الذي تقدمت به فرنسا إلى مجلس الامن الدولي.

وصرح في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان-مارك ايرولت “نحن مستعدون للعمل على هذا النص” بشرط أن لا يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار الأمريكي الروسي أو أي من قرارات الامم المتحدة الاخرى.

وقال لافروف الخميس إن منظومتي الدفاع الصاروخي المتقدمتين اس-300 واس-400 الروسيتين في سوريا دفاعيتان تماما ولا تمثلان تهديدا لأحد.

وزير الدفاع الروسي : تمكنا من تثبيت الاستقرار في سوريا .. و اختبرنا العديد من الأسلحة الحديثة المصنعة في بلادنا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الخميس، ان الحملة التي بدأتها موسكو قبل سنة في روسيا أكدت “موثوقية” الاسلحة الروسية وان الكرملين ساعد في استقرار الوضع في البلد الذي يشهد نزاعاً دامياً منذ اكثر من خمس سنوات.

وقال شويغو خلال مؤتمر حول استخدام الاسلحة الروسية في سوريا، “خلال تلك الفترة تمكنا من تثبيت استقرار الوضع في البلاد وتحرير قسم كبير من الاراضي، من ايدي المجموعات الارهابية الدولية المسلحة”.

وقال “تم اختبار العديد من انواع الاسلحة الحديثة المصنعة في بلادنا في ظروف صحراوية صعبة، واثبتت في الاجمال موثوقيتها وفاعليتها”.

واستخدمت موسكو في سوريا عدداً من الاسلحة الحديثة، ومن بينها الصواريخ البعيدة المدى التي يتم اطلاقها من البوارج والغواصات والطائرات الحربية.

وقال شويغو ان من بينها صواريخ اكس-101 التي يصل مداها الى 4500 كلم، والتي اطلقتها لأول مرة طائرات اقلعت من قواعد في روسيا (الفيديو)

وأثنى الوزير على “التجربة العملية المكتسبة خلال اطلاق صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى من سفن وغواصات في بحر قزوين والبحر المتوسط”.

(AFP-REUTERS)

شام تايمز

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