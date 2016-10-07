إيطاليا تعادل إسبانيا رغم هفوة الخبير بوفون

ارتكب الحارس الايطالي المخضرم جانلويجي بوفون خطأ فادحا كاد يمنح اسبانيا الفوز على بلاده لولا معادلة زميله دانييلي دي روسي من ركلة جزاء متأخرة (1-1)، الخميس في تورينو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.

وسيطرت اسبانيا على الشوط من الاول من دون ان تسجل، لكن بوفون (38 عاما) منحها هدفا على طبق من فضة سجله فيتولو مطلع الشوط الثاني (55)، قبل ان تحصل على ركلة جزاء جدلية ترجمها دي روسي في الدقائق العشر الاخيرة (82).

وفي اول مباراة يتواجه فيها المنتخبان في تصفيات كأس العالم، فشلت اسبانيا بالثأر من ايطاليا التي جردتها قبل ثلاثة اشهر من لقبها القاري وفازت عليها 2-صفر في ثمن نهائي كأس اوروبا في فرنسا.

والتقى المنتخبان 36 مرة ففازت ايطاليا 11 مرة واسبانيا 10 مرات وتعادلا 15 مرة.

وحافظ الطليان على سجلهم الرائع في التصفيات ان كان في كأس العالم او كأس اوروبا، اذ لم يخسروا في مبارياتهم الـ52 الاخيرة، وتحديدا منذ السادس من ايلول/سبتمبر 2006 حين سقطوا امام فرنسا 1-3 في تصفيات كأس اوروبا 2008، كما نجحت اسبانيا في تعزيز رصيدها، اذ لم تخسر في 55 مباراة في تصفيات كأس العالم.

ورفع المنتخبان رصيدهما الى 4 نقاط بعد فوز اسبانيا الكاسح افتتاحا على المتواضعة ليشتنشتاين 8-صفر وايطاليا خارج ارضها على اسرائيل 3-1، فانفردت البانيا بالصدارة مع 6 نقاط بفوزها على ليشتنشتاين 2-صفر، وحققت اسرائيل فوزها الاول بعد عودتها بالنقاط من مقدونيا 2-1.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة صاحب المركز الاول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب افضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه اربعة منتخبات، ليصبح المجموع العام 13 منتخبا من القارة الاوروبية اضافة الى روسيا المضيفة.

واشرف على ايطاليا جانبييرو فنتورا الذي خلف انطونيو كونتي هذا الصيف، فيما تولى خولن لوبيتيغي مهمة الاشراف على اسبانيا خلفا لفيسنتي دل بوسكي.

على ملعب “يوفنتوس ستاديوم” وامام 41 الف متفرجا، غاب عن ايطاليا مدافعها جورجيو كييليني بسبب الايقاف فشارك بدلا منه الشاب اليسيو رومانيولي، فيما لعب غراتسيانو بيلي المحترف مع شاندونغ ليونينغ الصيني اساسيا.

وسيطرت اسبانيا على مجريات الشوط الاول من دون فرص خطيرة، ومن احدى الكرات اخترق اندريس اينيستا المنطقة بسهولة بعد تمريرة من دافيد سيلفا، لكنه سدد كرة سهلة بين يدي الحارس المخضرم جيجي بوفون (11).

ولم يتمكن ظهير برشلونة الايسر جوردي البا من اكمال المباراة لاصابته فدخل ناتشو بدلا منه (22)، اهدر بعدها المدافع جيرار بيكيه فرصة افتتاح التسجيل بعد كرة معكوسة من زميله سيرخيو راموس.

وعلى غرار اسبانيا، اجرت ايطاليا تبديلا اضطراريا في الشوط الاول، فدخل جاكومو بونافنتورا بدلا من ريكاردو مونتوليفو المصاب (30).

ولم تسدد ايطاليا اي كرة على المرمى في الشوط الاول وبلغت نسبة استحواذها 28% فقط، ولمست الكرة مرتين فقط من اصل 227 في منطقة خصمتها.

وبعد 10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، خرج بوفون من منطقته لملاقاة كرة بدت سهلة، لكنه اخطأ تشتيتها بغرابة وقدمها هدية نادرة الى فيتولو الذي انفرد بالمرمى الخالي مفتتحا التسجيل (55).

وحاولت ايطاليا استدراك الامور وضغطت مع ايدير وتشيرو ايموبيلي بديل بيلي.

لكن الفرصة الذهبية اهدرها مهاجم اشبيلية فيتولو بعدما انفرد ببوفون وسدد بجانب القائم الايمن حارما نفسه من الثنائية وهدف الاطمئنان لاسبانيا (68).

وصدم الاسبان لاحتساب الحكم الالماني ركلة جزاء لايطاليا بعد استشارة مساعده، وذلك اثر اعاقة من راموس على ايدير، تولى دانييلي دي روسي ترجمتها الى يمين دافيد دي خيا (82) معادلا الارقام.

وفي المجموعة عينها، خسرت ليشتنشتاين امام ضيفتها البانيا صفر-2 في فادوز بهدفي بيتر جيهل (11 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وبيكيم بالاي (71).

فرانس برس

شام تايمز

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