البيت الأبيض : لا يمكن استبعاد توجيه ضربة عسكرية للنظام بسوريا .. كيربي : نواصل مناقشتنا عن الخيارات غير الدبلوماسية للتعامل مع الحرب

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست يوم الخميس، أنه لا يمكن استبعاد توجيه ضربة عسكرية لقوات النظام في سوريا، مشيراً الى ان نتائجها قد لاتكون من مصلحة واشنطن.

واضاف ارنست في افادة صحفية، ان “العمليات العسكرية ضد النظام السوري والتي تهدف إلى تسوية الأوضاع في حلب لا يحتمل أن تحقق أهدافها المحددة التي يشير إليها الكثيرون والمقصود تخفيض مستوى العنف.

ومن المرجح أكثر أنها ستسبب عواقب غير متوقعة لا تتوافق تماما مع مصالحنا القومية، غير أنني لن أستبعد دراسة أية خيارات”.

وكان المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض قال يوم الثلاثاء، انه “لا مصلحة للولايات المتحدة باستهداف الجيش النظامي، فهذا يوتر الأجواء مع الروس”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية التدخل المباشر في النزاع السوري إلى جانب القوات المعارضة للرئيس بشار الأسد.

وكانت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، كشفت يوم الجمعة، أن واشنطن تدرس خيار استخدام القوة العسكرية ضد النظام في سوريا، أو تزويد المعارضة بأسلحة نوعية جديدة، بهدف وقف الهجوم الروسي على حلب.

وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما طلب رسميا من وكالات الأمن القومي الأمريكي دراسة الخيارات الدبلوماسية والعسكرية بشأن الوضع السوري كافة، لا سيما عقب التصعيد السوري – الروسي على مدينة حلب.

كيربي : نواصل مناقشتنا عن الخيارات غير الدبلوماسية للتعامل مع الحرب في سوريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة الأمريكية تواصل مناقشاتها الداخلية عن الخيارات غير الدبلوماسية للتعامل مع الحرب في سوريا، على الرغم من التحذير الروسي اليوم الخميس من عواقب توجيه ضربات إلى مواقع جيش النظام السوري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي “رأيت التصريحات التي صدرت عن موسكو. على الرغم من هذه التصريحات .. تلك المناقشات مستمرة داخل الحكومة الأمريكية”.

جاءت تصريحاته عقب بيان من وزارة الدفاع الروسية قال إن على الولايات المتحدة التفكير بحذر في العواقب التي يمكن أن تنتج عن توجيه ضربات لمواقع جيش النظام السوري، لأن ذلك سيهدد أيضاً الجنود الروس.

(REUTERS)

شام تايمز

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