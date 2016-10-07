السعودية تنجو من فخ أستراليا وتتعادل إيجابيًا بتصفيات المونديال

حافظ المنتخب السعودي لكرة القدم على سجله خاليا من الهزائم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 واكتفى بنقطة التعادل 2 / 2 مع ضيفه الأسترالي اليوم الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور النهائي للتصفيات.

ورفع المنتخب السعودي (الأخضر) رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الأسترالي وبفارق نقطة واحدة أمام المنتخبين الياباني والإماراتي.

وأوقف المنتخب الأسترالي الانتصارات المتتالية للمنتخب السعودي على ملعبه في هذه التصفيات حيث كان التعادل اليوم هو الأول للأخضر بعد خمسة انتصارات متتالية على ملعبه في هذه التصفيات.

وحافظ الأخضر على سجله خاليا من الهزائم في 11 مباراة خاضها حتى الآن بالتصفيات المؤهلة للمونديال الروسي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر المنتخب السعودي بهز الشباك عن طريق تيسير الجاسم في الدقيقة الخامسة وتعادل ترينت سينسيبري للضيوف في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني ، باغت الضيوف المنتخب السعودي بهدف التقدم في الدقيقة 71 عن طريق تومي يوريتش ولكن تغييرات المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ساعدت الأخضر على تعديل النتيجة حيث أحرز الفريق هدف التعادل في الدقيقة 79 عن طريق المهاجم البديل ناصر الشمراني فيما أهدر الشمراني وزملاؤه أكثر من فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأكد المنتخب السعودي بهذا الأداء الجيد في المباراة استعداده الجيد للمباراة المرتقبة مع ضيفه الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة.

وسيطر الحذر على أداء الفريقين في بداية المباراة ولكن سرعان ما تخلص الأخضر من رهبة البداية ليسجل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة رائعة مرر منها نواف العابد الكرة في الناحية اليمنى إلى يحيى الشهري الذي مررها بدوره عرضية ليقابلها الجاسم بتسديدة مباشرة من وسط منطقة الجزاء لتستقر الكرة في المرمى على يمين الحارس.

واصل المنتخب السعودي محاولاته الهجومية محاولا استغلال الارتباك في الدفاع الأسترالي بعد الهدف لكن دون جدوى.

واستعاد الضيوف اتزانهم تدريجيا وبدأوا في مبادلة المنتخب السعودي الهجمات قبل مرور الربع ساعة الأول من المباراة.

وحصل المنتخب السعودي على ضربة حرة بجوار قوس منطقة الجزاء وسددها العابد بيسراه قوية في الدقيقة 24 ولكن الكرة ارتطمت بالحائط البشري الدفاعي وخرجت لركنية لم تستغل جيدا.

وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية المتبادلة لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين حيث افتقدت الهجمات للفعالية المطلوبة كما أجاد دفاع الفريقين التصدي لمعظم المحاولات.

ولكن المنتخب السعودي فشل في الحفاظ على تقدمه واستقبلت شباكه هدف التعادل في الدقيقة 45 .

وجاء الهدف اثر ضربة ركنية وصلت منها الكرة على رأس ترينت سينسيبري الذي حولها دون عناء في الزاوية البعيدة على يسار الحارس السعودي ليكون هدف التعادل في الوقت القاتل وينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ومع بداية الشوط الثاني ، كثف المنتخب الأسترالي من هجومه بحثا عن هدف التقدم.

وشكل ماتيو ليكي إزعاجا للدفاع السعودي وسنحت فرصتين أمامه في الدقيقتين 52 و53 ؛ الأولى اخترق بها الدفاع السعودي ثم سدد الكرة من زاوية صعبة وضيقة للغاية ولكن الحارس أمسكها والثانية فشل في استغلالها حيث أبعد الحارس السعودي الكرة قبل أن تصل إليه اثر تمريرة عرضية من الناحية اليسرى.

وأجرى الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي تغييرا في الدقيقة 54 لتنشيط هجوم الفريق بنزول ناصر الشمراني بدلا من نايف هزازي.

وأثار نزول الشمراني الحيوية في الهجوم السعودي لكن الحظ عاند الفريق في فرصة خطيرة للغاية في الدقيقة 57 اثر هجمة رائعة بقيادة الشمراني والعابد.

وأجرى المنتخب الأسترالي تغييرا تنشيطيا في الدقيقة 61 بنزول ماسيمو لونجو بدلا من ليكي.

وواصل المنتخب السعودي ضغطه الهجومي وخطورته في الدقائق التالية حيث أزعج الدفاع الأسترالي كثيرا ولكن الحظ عاند أصحاب الأرض.

ودفع فان مارفيك بلاعبه فهد المولد في الدقيقة 67 بدلا من الشهري لتنشيط الأداء الهجومي للفريق بشكل أكبر بحثا عن هدف التقدم.

وأجرى فان مارفيك تغييرا اضطراريا في الدقيقة 70 بنزول معتز هوساوي بدلا من عمر هوساوي للإصابة.

وفي الدقيقة 71 ، باغت المنتخب الأسترالي مضيفه بهدف التقدم عن طريق تومي يوريتش.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى روبي كروز في الناحية اليمنى ليلعبها عرضية ويقابلها يوريتش بتسديدة مباشرة في المرمى.

وأهدر العابد فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 اثر ضربة حرة احتسبت للأخضر في الناحية اليسرى بجوار منطقة الجزاء ومرر منها الجاسم الكرة إلى العابد المتحفز بوسط منطقة الجزاء ولكنه قابلها بتسديدة غير متقنة لتذهب الكرة عاليا.

وواصل الأخضر محاولاته الهجومية حتى جاء هدف التعادل في الدقيقة 79 بتوقيع الشمراني.

وجاء الهدف اثر اختراق ناجح من الجاسم وتمريرة عرضية حاول الشمراني السيطرة عليها لكنها ارتطمت به وذهبت إلى حسن معاذ المندفع خارج حدود المنطقة ليسددها قوية ويحولها الشمراني بلمسة هادئة من وسط مدافعي أستراليا إلى داخل المرمى.

وتصدى الحارس الأسترالي لفرصة تسجيل هدف التقدم للأخضر في الدقيقة 81 اثر تمريرة طولية رائعة من العابد انفرد على اثرها المولد بالحارس وسدد الكرة قوية ولكن الحارس لمسها لتفقد قوتها قبل أن يبعدها الدفاع العائد سريعا أمام مرماه.

وفشلت محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة لينتهي اللقاء بحصول كل منهما على نقطة واحدة.

شام تايمز

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