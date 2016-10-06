باطار عملية درع الفرات.. تركيا تعلن تحرير 1000 كم من داعش شمال سوريا

أعلنت تركيا, يوم الخميس, ان قوات عملية “درع الفرات” تمكنت من السيطرة على 1000 كيلومترا من المناطق الواقعة في شمال سوريا.

وذكرت قناة (trt) التركية ان “الجيش الحر سيطر على 3 مناطق جديدة شمال سوريا من تنظيم “داعش” , لتصل مساحة المناطق المحرر إلى 1000 كم مربع”.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال مؤخرا إن قوات عملية “درع الفرات” شمالي سوريا، مضطرة للتمدد 45 كيلو مترًا على الأقل نحو الجنوب للوصول إلى مدينة “منبج”، مشيرًا الى أنه سيعقب ذلك إقامة منطقة آمنة فعلية بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع تقريبًا.

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي، عمليات عسكرية في الشمال السوري اطلقت عليها اسم “درع الفرات” تستهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) والمقاتلين الأكراد في آن معا, حيث تمكنت فصائل معارضة سورية من السيطرة على جرابلس وعدد من المناطق المحيطة بها , كما انهت تواجد “داعش” على الشريط الحدودي مع تركيا.

شام تايمز

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