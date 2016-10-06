خميس: فتح منافذ بيع للصناعات والمنتجات الحلبية بمنطقتي الصالحية والحريقة بدمشق

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي وأعضاء غرفة صناعة حلب المشاركين في معرض خان الحرير المقام في دمشق مؤخرا.

وتناول اللقاء المعوقات والتحديات التي تواجه الصناعة السورية عامة والصناعة الحلبية على وجه الخصوص في ضوء المشروع الحكومي الذي يهدف لإعادة الصناعة السورية والعملية الانتاجية الى ألقها وتخفيف الأعباء والتحديات المادية وكل ما له علاقة بالرسوم القائمة ودعم الأعمال المرتبطة بالترميم والنقل والتصدير والاستيراد والقروض الصناعية وما يخص التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمنشات المتوقفة عن العمل والتسويق الداخلي والخارجي من خلال تقديم محفزات للمعارض المقامة لهذا الشأن .

ووجه المهندس خميس وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بفتح منافذ بيع للصناعات والمنتجات الحلبية في دمشق بمنطقتي الصالحية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة الاستهلاكية والحريقة بالتعاون مع وزارة الصناعة باعتبارهما اهم المناطق التجارية بدمشق بهدف دعم تسويق الصناعة الحلبية داخليا.

وكلف المهندس خميس وزارات الصناعة والاشغال العامة والاسكان بإزالة الانقاض في المنطقة الصناعية بالليرمون من اجل تسهيل عودة الصناعيين لتشغيل معاملهم المتوقفة في المنطقة.

حضر اللقاء وزير الصناعة المهندس احمد الحمو والامين العام في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري.

سانا

شام تايمز

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