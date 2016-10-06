بالصور.. بوينس آيرس تحول مسرحاً عمره قرن إلى مكتبة مذهلة

نشرت صحيفة “الاندبندنت” عدة صور لمكتبة “إيل أتينيو الكبرى” في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين, بعد أن مر المبنى بعد مراحل , حيث تحول من مسرح الى دار للسينما , الى ان أصبح اكبر واضخم مكتبة .

وتم افتتاح مسرح “التانغو” عام 1919، ثم تحول إلى سينما، ومن ثم في عام 2000 الى مكتبة تستضيف أكثر من مليون زائر سنوياً.

وأدرجت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية احدى المكاتب الموجودة في العاصمة الأرجنتينية في المرتبة الثانية من قائمتها التي تحتوي على افضل 10 مكتبات في العالم لعام 2008.

وأصبحت هذه المكتبة التي تشغل مبنى مسرح سابق من الأماكن التي تجذب انظار سكان الأرجنتين والكثير من السياح الأجانب، حيث تعتبر من معالم العاصمة والبلد بكامله.

سيريا نيوز – اندبندنت – شام تايمز

شام تايمز

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