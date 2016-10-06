سانا : ضحايا بالقذائف على حيي الجميلية والسليمانية في حلب

أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح بأن “التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الأحياء الشرقية استهدفت بعد ظهر اليوم حي الجميلية السكني في مدينة حلب بـ 4 قذائف صاروخية”.

وبين المصدر أن الاعتداءات الإرهابية تسببت “بارتقاء 8 شهداء وإصابة أكثر من 55 شخصاً آخر معظمهم من النساء والأطفال وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي”.

وأشار المصدر إلى :”إصابة 3 أشخاص بجروح نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات التكفيرية على شارع الكلاس في حي السليمانية السكني في المدينة”.

شام تايمز

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