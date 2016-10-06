الإمارات تستعيد اتزانها وتُسقط تايلاند بثلاثية

سجل علي مبخوت هدفين ليقود المنتخب الإماراتي إلى فوز ثمين 3 / 1 على ضيفه التايلاندي اليوم الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 .

واستعاد الأبيض الإماراتي اتزانه بعد الهزيمة أمام أستراليا صفر / 1 في الجولة الماضية ورفع الفريق رصيده إلى ست نقاط ليقفز إلى المركز الثاني مناصفة مع اليابان وبفارق الأهداف فقط خلف أستراليا وأمام السعودية لحين انتهاء مباراة السعودية مع أستراليا اليوم أيضا.

ومني المنتخب التايلاندي بهزيمته الثالثة على التوالي ليتراجع إلى المركز السادس الأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط وبفارق الأهداف فقط خلف العراق.

وأنهى المنتخب الإماراتي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله مبخوت في الدقيقة 14 ثم أضاف مبخوت الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47 قبل أن يحرز البديل تانا تشانابوت الهدف الوحيد للمنتخب التايلاندي في الدقيقة 65 .

واختتم البديل أحمد خليل التسجيل في المباراة بإحراز الهدف الثالث للفريق الإماراتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكاد حارس المرمى الإماراتي ماجد ناصر يكلف فريقه غاليا بالخروج من منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة لقطع الكرة قبل لاعب تايلاند ولكن الكرة ارتطمت باللاعب التايلاندي قبل أن يحالف الحظ الحارس الإماراتي لتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.

وشق علي مبخوت طريقه وسط دفاع تايلاند في الدقيقة السادسة حتى وصل لحدود منطقة الجزاء لكنه تعرض لدفعة من الدفاع التايلاندي فيما أشار الحكم باستمرار اللعب.

وعاند الحظ مبخوت مجددا في الدقيقة الثامنة اثر تمريرة ساحرة من عمر عبد الرحمن (عموري) وسلت لمبخوت خلف الدفاع التايلاندي وعلى بعد خطوات من المرمى لكنه فشل في السيطرة على الكرة لتذهب إلى ضربة مرمى.

وكاد المنتخب الإماراتي يدفع الثمن غاليا اثر هجمة خطيرة لتايلاند في الدقيقة 11 ولكن مهند سالم مدافع المنتخب الإماراتي أبع الكرة في الوقت المناسب إلى ركنية لم تستغل.

وأسفر الضغط الإماراتي عن هدف التقدم في الدقيقة 14 عن طريق علي مبخوت.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة تلاعب فيها عموري بالدفاع التايلاندي في الناحية اليمنى ولعب الكرة إلى عبد العزيز صنقور الذي مررها عرضية وحاول سالم صالح إيداعها المرمى ولكن صالح لم يستطع إيداعها المرمى قبل أن تتهيأ الكرة أمام مبخوت المتحفز في حلق المرمى ليضعها ببطنه دون عناء داخل المرمى.

وواصل المنتخب الإماراتي هجومه بعد الهدف بغية تسجيل هدف الاطمئنان ولكن الحظ عانده فيما استغل الضيف التايلاندي المرتدات السريعة لتشكيل بعض الخطورة التي نجح الدفاع الإماراتي في إفسادها.

وعاند الحظ الإمارات في الدقيقة 26 لتضيع فرصة ذهبية من الفريق أمام المرمى التايلاندي بعدما تصدت العارضة لضربة رأس من مبخوت وفشل سالم صالح في متابعتها وهو على بعد خطوات من المرمى.

كما لعب عموري تمريرة رائعة في الدقيقة 31 وصلت منها الكرة لمبخوت أمام المرمى ولكنه ابتعد بها عن المرمى لتضيع الفرصة.

وأهدر سالم صالح فرصة أخرى للإمارات في الدقيقة 35 وسدد الكرة ضعيفة في متناول الحارس بدلا من تمريرها لمبخوت.

كما ضغط الدفاع التايلاندي على مبخوت في الدقيقة التالية ليهدر فرصة أخرى ذهبية.

وكاد المنتخب الإماراتي يدفع ثمن هذه الفرص الضائعة غاليا اثر هجمة خطيرة للضيوف في الدقيقة 42 ولكن صنقور أبعد الكرة من امام المرمى في الوقت المناسب إلى ركنية لم تستغل.

وأنهى المنتخب الإماراتي الشوط الأول بفرصة أخرى ضائعة في الدقيقة 45 اثر هجمة مرتدة سريعة مرر منها مبخوت الكرة إلى إسماعيل الحمادي الذي تباطأ في التسديد ثم مرر الكرة لعموري المندفع خارج حدود منطقة الجزاء ليسدد الكرة ولكن خارج المرمى لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني ، استغل عموري هجمة سريعة للأبيض الإماراتي ومرر كرة بينية ساحرة إلى مبخوت الذي تقدم بالكرة وسط مطاردة من الدفاع التايلاندي ثم سدد الكرة قوية من حدود المنطقة في الدقيقة 47 ليكون هدف الاطمئنان لأصحاب الأرض كما نجح مبخوت في تعويض الفريق عن الفرص التي أهدرها في الشوط الأول.

ورغم التغييرات التي أجراها مدرب تايلاند في صفوف فريقه ، ظل المنتخب الإماراتي مسيطرا على مجريات اللعب وعاند الحظ الفريق في أكثر من كرة وخاصة الفرصة التي سنحت له في الدقيقة 57 بعد تمريرة من مبخوت إلى عموري الذي هيأ الكرة لزملائه أمام المرمى لكن الحظ عاند الفريق.

وأجرى مهدي علي المدير الفني للمنتخب الإماراتي تغييره الأول في الدقيقة 63 بنزول حبيب الفردان بدلا من سالم صالح.

ودفع المنتخب الإماراتي ثمن الفرص الضائع حيث اهتزت شباك الفريق بهدف تايلاندي في الدقيقة 65 اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة بينية وصلت منها الكرة إلى اللاعب البديل تانا تشانابوت الذي انطلق بالكرة في حراسة الدفاع وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم لعبها زاحفة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس الإماراتي ليحرز الهدف من أول لمسة له في المباراة بعد دقيقة واحدة من نزوله.

ومنح الهدف المنتخب التايلاندي دفعة معنوية هائلة ليواصل الفريق محاولاته في الدقائق التالية بحثا عن هدف التعادل فيما غابت الفعالية المطلوبة عن هجمات الإمارات.

وتألق الحارس الإماراتي ماجد ناصر في الدقيقة 72 وصحح خطأ زملائه في الدفاع وتصدى لفرصة تايلاندية خطيرة عن طريق تشانابوت أيضا.

وأجرى مهدي علي تغييرا هجوميا في الدقيقة 75 لنزول الهداف الخطير أحمد خليل بدلا من الحمادي.

وواصل البديل تشانابوت إزعاجه للدفاع التايلاندي بسبب سرعته التي شكلت بعض الخطورة خاصة مع الارتباك الذي اتسم به الدفاع الإماراتي في بعض الأوقات.

وسجل تشانابوت هدفا في الدقيقة 82 اثر هجمة خطيرة لتايلاند ولكن الحكم ألغاه لسقوط اللاعب في مصيدة التسلل.

ورد خميس إسماعيل بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الدقيقة 84 ولكن الحارس التايلاندي أبعدها لركنية.

وأخطأ الحارس الإماراتي في الدقيقة 86 عندما تقدم إلى حدود منطقة الجزاء لقطع الكرة من أمام تشانابوت الذي تغلب عليه وسدد الكرة ولكن الحظ حالف الأبيض لتذهب الكرة خارج المرمى.

وحصل خليل على ضربة حرة على مسافة نحو 25 مترا من المرمى ولكن خميس إسماعيل سددها عاليا لتضيع فرصة أخرى لأصحاب الأرض في الدقيقة 88 .

وفيما استعد المنتخبان للخروج بهذه النتيجة ، قدم عموري فاصلا من التمويه داخل منطقة جزاء تايلاند ومرر الكرة لخليل الذي سددها قوية في المرمى ليكون هدف الإمارات الثالث قبل صفارة نهاية اللقاء.

شام تايمز

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