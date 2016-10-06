حارس برشلونة يرد على الانتقادات اللاذعة

صرح حارس مرمى برشلونة الإسباني، مارك-أندريه تير شتيجن، اليوم الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه كبشر من الوارد أن يرتكب أخطاء ولكن هذا لن يغير من طريقته.

وكتب الحارس الألماني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) “نحن بشر، نرتكب أخطاء، هذا لن يغير منك كإنسان، اليوم أعود للعمل من جديد مع المنتخب الألماني”.

وجاءت هذه الرسالة ردا على الانتقادات اللاذعة التي طالت الحارس الشاب، 24 عاما، بعدما ساهمت أخطاؤه في هزيمه البلوجرانا في الجولة الماضية لليجا أمام سيلتا فيجو بنتيجة (4-3) على ملعب “بالايدوس”.

وجاء الرد سريعا من زميل تير شتيجن في الفريق، المدافع الدولي جيرارد بيكيه، الذي عبر عن دعمه لزميله حيث كتب “يجب أن تكون دائما نفس الشخص. أنت رجلي”.

وتسببت خسارة الفريق الكتالوني في ضياع فرصة الانفراد بصدارة الليجا بعد سقوط غريمه التقليدي ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي في عقر داره “سانتياجو برنابيو” أمام إيبار بهدف لمثله، ليبقى في المركز الرابع برصيد 13 نقطة ويبتعد بنقطتين عن ثنائي العاصمة أتلتيكو وريال مدريد صاحبا المركزين الأول والثاني على الترتيب.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes