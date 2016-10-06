جرحى بانفجار قرب مخفر للشرطة في إسطنبول

سقط جرحى , يوم الخميس، في انفجار وقع بالقرب من مخفر للشرطة في مدينة اسطنبول التركية، وذلك بعد ساعات من وقوع انفجار آخر في معبر أطمة على الحدود السورية التركية.

ونقلت وكالة انباء (الاناضول) عن والي اسطنبول قوله ان “التفجير قرب مركز الشرطة نُفذ بواسطة دراجة نارية مفخخة، وأسفر عن جرح خمسة أشخاص، أحدهم حالته حرجة”.

وذكرت وسائل اعلام نقلا عن مصادر تركية قولها، ان”عدد من الجرحى سقطوا في تفجير دراجة مفخخة قرب مخفر للشرطة، في منطقة يني بوسنة قرب مطار اسطنبول الدولي “.

ولم تعلن حتى الان اي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير .

وجاء التفجير بعد سقوط سقوط عشرات القتلى والجرحى, في وقت سابق الخميس, بانفجار سيارة مفخخة استهدف معبر اطمة على الحدود السورية ـ التركية , في هجوم تبناه تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

وشهدت عدة مناطق في تركيا , في الآونة الأخيرة, العديد من الإنفجارات, آخرها وقع في مدينة اسطنبول في شهر كانون الثاني الماضي, حيث أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.

شام تايمز

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