ضبط معامل تصنيع ” ألبان و أجبان ” غير صالحة للاستهلاك البشري في اللاذقية

قالت وسائل إعلام إن “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في اللاذقية، ضبطت 3 معامل لتصنيع الألبان والأجبان، غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأفاد الإعلام أنه تم ضبط المعمل الأول واسمه “أوغلو” في منطقة صليبة التركمان، بالريف الشمالي، حيث تم ضبط “جبنة ولبنة” غير صالحة للاستهلاك البشري.

أما المعمل الثاني فهمو “معمل الحجار” في منطقة الريجي القديمة، ويقوم ببيع لبنة غير صالحة.

والمعمل الثالث هو معمل “أمون” على طريق حلب اللاذقية، والذي يقوم ببيع مواد أولية غير صالحة لصناعة لبن العيران، ليتم اتخاذ قرار بإغلاق المعمل الأول لمدة شهر والثاني والثالث 15 يوماً، والقيام بالاجراءات اللازمة بحق المخالفين.

شام تايمز

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