أنقذوا الأطفال: الهجوم الوشيك على الموصل العراقية يهدد حياة 600 ألف طفل

لندن ـ “شام تايمز”: حذّرت منظمة (أنقذوا الأطفال) من أن الهجوم الوشيك على مدينة الموصل العراقية لتحريرها من سيطرة تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش)، سيعرّض حياة 600 ألف طفل عراقي للخطر ما لم يتم وضع طرق آمنة واتخاذ تدابير لحمايتهم وبقية المدنيين.

وقالت المنظمة الخيرية البريطانية المدافعة عن الأطفال إن مدينة الموصل التي تُعتبر العاصمة الفعلية لتنظيم داعش يبلغ عدد سكانها نحو 5ر1 مليون نسمة نصفهم على الأقل من الأطفال، واتخذت القوات العراقية وقوات التحالف الاستعدادات العسكرية المطلوبة لانتزاعها من أيدي داعش بعد عامين من سيطرته عليها.

واضافت أن العائلات العراقية التي ستبقى في الموصل تواجه الخطر بفعل تبادل اطلاق النار، في حين سيواجه المدنيون الساعون للفرار من المدينة مخاطر القناصة والألغام الأرضية والاعتقال أو الإعدام على أيدي مقاتلي تنظيم داعش ما لم يتم وضع طرق آمنة لخروجهم منها.

واشارت (أنقذوا الأطفال) إلى أنها وضعت وحدات الرد السريع التابعة لها على أهبة الاستعداد في العراق واقليم كردستان العراق لتقديم مياه الشرب والأغذية والمستلزمات المنزلية الأساسية إلى جانب متخصصين في تقديم الدعم للأطفال، وتخطط لتقديم الإسعافات الأولية للأطفال المعرضين للخطر، وتحديد الأطفال المنفصلين عن أسرهم أو الفارين بمفردهم بعد بدء عملية تحرير الموصل.

وقال موريتسيو كريفاليرو مدير برنامج منظمة أنقذوا الأطفال في العراق “الأسر في الموصل تواجه قراراً مستحيلاً: إما البقاء وتعريض أبنائها وأطفالها لخطر الوقوع في مرمى النيران والمعاناة من شح الغذاء والدواء، أو الفرار من المدينة والوقوع بالتالي في أيدي مقاتلي داعش والقناصة والإلغام الأرضية”.

واضاف كريفاليرو أن أطفال الموصل لوحدهم “يمكن أن يملأوا مدينة بحجم مانشستر البريطانية، ويتعين على جميع الأطراف وضع طرق آمنة لتمكينهم من مغادرة المدينة هرباً من القتال الوشيك، وحماية الأسر اثناء خروجها من الموصل”.

شام تايمز

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