منظمة حقوقية عربية في بريطانيا تصف بجريمة حرب احتجاز اسرائيل سفينة التضامن مع غزة

لندن ـ “شام تايمز”: وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا احتجاز اسرائيل سفينة التضامن مع غزة (زيتونة) بجريمة حرب، ودعت الدول التي تنتمي إليها الناشطات على متنها إلى تأمين اخلاء سبيلهن بشكل فوري.

وقالت المنظمة إن جريمة القرصنة التي تعرضت لها السفينة زيتونة في المياه الدولية على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي ليست الأولى من نوعها، وتعرض العديد من سفن التضامن مع غزة لقرصنة مشابهة، ومنعتها اسرائيل من إكمال رحلتها إلى القطاع من أجل كسر الحصار، وفي حالات كما في قضية السفينة (مرمرة) كانت جريمة القرصنه دموية أدت إلى قتل وجرح العشرات من الناشطين والناشطات على يد الجنود الاسرائيليين.

وكانت السفينة زيتونة تقل ناشطات من دول مختلفة وطاقماً صحفيا من شبكة الجزيرة في طريقها إلى قطاع غزة من أجل كسر الحصا الاسرائيلي، وتسليط الضوء على معاناة السكان والنساء بشكل خاص.

وحمّلت المنظمة حكومة الإحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الناشطات والطاقم الصحفي على متن السفينة، ودعت وزارات خارجية الدول التي تحمل الناشطات جنسياتها لى تأمين إطلاق سراحهن بشكل فوري و دون إبطاء.

واتهمت المجتمع الدولي بالتقاعس والتنصل عن القيام بواجباته لفك الحصار المفروض على غزة رغم مرور عشر سنوات على فرضه ومضاعفاته المدمرة على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتسببه في ازهاق أرواح المئات ممن كانوا يحتاجون للسفر خارج القطاع لتلقي العلاج.

وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن من حق سكان قطاع غزة العيش كباقي سكان الأرض والتمتع بحرية التنقل من وإلى القطاع بحرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الحق “كرّسه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يمكن الصمت على استمرار الحصار الذي يصنّف في القانون الدولي على أنه جريمة حرب”.

وكانت السفينة زيتونة ابحرت الثلاثاء الماضي من ميناء مسينة بجزيرة قبرص وعلى متها 30 ناشطة من جنسيات مختلفة بينهن مايريد ماغواير الحائزة على جائزة نوبل للسلام، واعترضتها زوارق حربية اسرائيلية في المياه الدولية واقتادتها إلى ميناء أسدود ومنعتها من الوصول إلى غزة.

شام تايمز

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