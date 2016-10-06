صوت اعضاء مجلس الامن يوم الاربعاء، على اختيار البرتغالي أنطونيو غوتيريس أميناً عاماً جديداً للأمم المتحدة، خلفا لرئيسها الحالي بان كي مون.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، عن مصادر دبلوماسية قولها إن “أنطونيو غوتيرس، الرئيس السابق للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ورئيس الوزراء البرتغالي السابق جاء في المرتبة الأولى، وحل في المرتبة الثانية الرئيس السلوفيني السابق دانيلو تورك”.

وحظي أنطونيو غوتيريس بـموافقة 11 من الدول الـ 15 الأعضاء، في حين عارض ثلاثة أعضاء ترشيحه وأحجم عضو آخر عن الإدلاء برأيه.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقد أول اقتراع سري غير رسمي لاختيار مرشح لتولي منصب أمين عام المنظمة الدولية خلفا لرئيسها الحالي بان كي مون.

و جاءت البلغارية إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) حلت في المرتبة الثالثة، فيما جاء وزير الخارجية المقدوني سرجان كريم في المركز الرابع.

وحلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك في المرتبة الخامسة، تليها وزيرة الخارجية الأرجنتينية السابقة سوزانا مالكورا، مسؤولة المناخ السابقة في الأمم المتحدة في المرتبة السادسة.

و تنتهي ولاية الأمين العام للأمم المتحدة الحالي بان كي مون نهاية العام الجاري، بعد أن شغل منصبه لولايتين، مدة كل منهما 5 سنوات.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة -المؤلفة من 193 عضواً عمدت هذا العام إلى التخفيف من السرية المحيطة بانتخاب الأمين العام للمنظمة الدولية المتبعة من 70 عاماً، كما شرعت بعقد ندوات وحملات دعاية لكل مرشح.

يذكر أن غوتيريس تولى رئاسة وزراء البرتغال في الفترة بين عامي 1995 و 2002، ويجيد التحدث بطلاقة باللغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية ولغته الأم البرتغالية.

شام تايمز

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