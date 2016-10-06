بدء محاكمة لاجئ سوري نشر مقاطع مصورة لداعش و كتب على صفحته بفيسبوك باقية و تتمدد

بدأت، يوم الثلاثاء، في مدينة شفيرين الواقعة شمال ألمانيا، محاكمة لاجئ سوري (37 عاماً)، نشر مقاطع دعائية لتنظيم “داعش” على صفحته في فيسبوك.

ووفق المعلومات في وسائل إعلام ألمانية، فإن اللاجئ متهم بنشر “رموز لمنظمات إرهابية على مواقع الانترنت العامة”.

ونشر اللاجئ السوري في شهر شباط من عام 2015، على صفحته في فيسبوك، مقطعاً مصوراً يظهر رجلاً ملثماً من “داعش” وهو يقتل سجيناً أردنياً، معلقاً بالآية القرآنية : “وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون”.

كما أكدت الشرطة أن الشاب نشر على صفحته عام 2014 جملة “باقية وتتمدد”، في إشارة منه إلى تنظيم “داعش”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes