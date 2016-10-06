صرح تعليمي متميز في ضاحية قدسيا .. وزير التربية : مدارسنا في قلوبنا

انطلاقاً من أن تربية الأبناء أساس بناء المستقبل وازدهاره، فكراً وقيماً وحضارة.. قام الدكتور هزوان الوز وزير التربية بتدشين المجمع التعليمي في ضاحية قدسيا، والذي يمتد على مساحة /30.000/م2 والذي يتألف من أربع كتل مدرسية مساحة كل كتلة /4800/ م2، وتضم كل كتلة /32/ قاعة صفية مساحة كل قاعة /36/م2، وتتسع لـ/40/ طالباً، وكل كتلة مدرسية ملحق بها قاعة متعددة الأغراض، ومبنى إداري بمساحة/ 1500/ م2، وقاعة متعددة الأغراض مساحتها /200/ م2 ومسرح مدرسي مجهز بشكل كامل ويتسع لـ209 كراسي.

كما تفقد ما تم إحداثه في المجمع بدءاً من المعهد التجاري التقاني المصرفي، وثانوية ضاحية قدسيا للبنين، وثانوية ضاحية قدسيا للبنات، ومدرسة ضاحية قدسيا حلقة2، ومدرسة ضاحية قدسيا السابعة حلقة 1، وانتهاءً بروضة سوا ربينا 2 وروضة ورود المستقبل التي تتألف من /6/ شعب صفية.

وفي تصريح للإعلاميين أوضح وزير التربية إننا اليوم ندشن هذا الصرح التعليمي لنقول للجميع لن تستطع قوى الإرهاب أن تخمد جذوة الحياة في داخلنا، لأننا نؤمن بأن العلم انتماء للحضارة والإنسانية ومواكبة للعصر، وليعلم هؤلاء الظلاميون وأسيادهم وأربابهم أن مدارسنا لا تدمر، لأنها في قلوبنا، وسنستمر في تشييد وإعادة إعمار مدارسنا لتبقى صروحاً للعلم الذي يبني الإنسان المتعلم الحر الكريم الذي يحيا الوطن في قلبه، إنه قرار صمود وبقاء باستمرار العلم والتعلم ودحر المستعمرين والجهلة ورفع راية الحياة، وسيبقى الشعب السوري أقوى صلابة رغم المحن ثابتاً بجذور صلبة في تأكيد انتمائه لتاريخه، وهويته.

وأضاف إن تدشين هذا المجمع التعليمي يأتي في إطار إعادة النظر بالبيئة المدرسية وتجاوز النمط التقليدي للبناء المدرسي، معرباً عن اعتزازه بأن الجهة الدارسة للمشروع وجهة الإشراف على تنفيذ الأعمال هو الجهاز الفني للهيئة العامة لأبنية التعليم،

مبيناً أن أهم ما يميز هذا المجمع التعليمي وجود المرافق والملاعب والحدائق والمسرح والصالات الرياضية، حيث إن وزارة التربية تعمل على بناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة من كل الجوانب لأبنائنا الطلبة، لافتاً إلى أنه تم اختيار ريف دمشق لبناء هذا المجمع لتخفيف الكثافة الطلابية في مدارس محافظتي دمشق وريف دمشق.

الوطن

شام تايمز

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