ألمانيا : القبض على سوري حاول ” خطف ” ابن شقيقه و التوجه به إلى اليونان

ألقت سلطات مطار ميونيخ، في ألمانيا، القبض على لاجئ سوري (٢٨ عاماً) حاول خطف ابن شقيقه البالغ من العمر ٣ سنوات، والتوجه به إلى اليونان.

وذكرت صحيفة “آبند تسايتونغ ميونخ” أن موظفة في المطار اتصلت بالشرطة بعد أن علمت أن الطفل لا يحمل جواز سفر.

وادعى العم السوري، أن والد الطفل متوفى ووالدته مسجونة في اليونان، وأراد أخذ ابن شقيقه إلى جدته المقيمة هناك لأن الطفل يعاني من مشاكل عدة في ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن سلطات المطار لم تصدق القصة التي اختلقها السوري وبعد التحقيق والبحث وجدت أن الطفل كان يعيش تحت رعاية عمته في ولاية بافاريا لكن الشاب قام بفصل تسجيل الطفل، وأخبر العمة أنه سيقوم بنقل ابن شقيقه إلى منزله الواقع في بلدة أويسكيرشن غرب ألمانيا لكنه لم يذكر أنه سينقله خارج البلاد.

وختمت الصحيفة بالقول إن الشرطة قامت بإحالة الشاب إلى القضاء، وتم تحويل الطفل إلى مكتب الرعاية.

شام تايمز

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