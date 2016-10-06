ورود اسم إبراهيموفيتش في تحقيقات سرقة كيم كارداشيان !

ظهر اسم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، في تحقيقات شرطة العاصمة الفرنسية باريس في واقعة احتجاز نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح في غرفتها بأحد فنادق باريس، وسرقة مجوهراتها، الأحد الماضي.

واحتجزت كارداشيان تحت تهديد السلاح في غرفتها بأحد فنادق باريس، من قبل 5 مسلحين ملثمين يرتدون زي الشرطة الفرنسية، قبل أن يقدموا على سرقة مجوهراتها، دون أن يُسفر الحادث عن إصابة كارداشيان بأي أذى جسدي.

وذكرت صحيفة “هافينغتون بوست” بنسختها الفرنسية، أن اسم لاعب كرة القدم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، ورد في التحقيق الذي فتحته الشرطة الفرنسية، وذلك بسبب نزول اللاعب في نفس الفندق الذي شهد سرقة كارداشيان، لاعتياده على البقاء في إقامة فاخرة للغاية.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، قضى إبراهيموفيتش مع أسرته شهرا كاملاً في نفس جناح كارداشيان مقابل ألف جنيه إسترليني، عندما التحق بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب الصحيفة فإن الفنان العالمي الفائز بالأوسكار مؤخرا ليوناردو دي كابريو، ومادونا، وبرنس روغر، ونجوم آخرين، كانوا من بين الأسماء التي أقامت في ذلك المجمع السكني الفاخر.

وبالرغم من تزويد الجناح بمخارج سرية لا يتطلع عليها سوى الضيوف المشاهير، بهدف مساعدتهم على الهروب من المصورين، إلا أن إجراءات الحماية المشددة هناك، لم تتمكن من حماية كارداشيان من التعرض للهجوم.

شام تايمز

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