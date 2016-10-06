النرويج تتأهب لمنع النقاب في المدارس و الجامعات

أعلنت الحكومة النرويجية اليمينية الأربعاء، أنها تنوي منع النقاب والبرقع في مدارس وجامعات البلاد.

وقال وزير التربية توربيورن رو إيساكسن، حسب ما نقلت عنه صحيفة فارت لاند “إن وزارة التربية والبحث في صدد اتخاذ إجراءات تمنع ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في المدارس والجامعات والمعاهد العليا”.

وبحسب قناة روسيا اليوم ، يعتبر ارتداء النقاب أو البرقع في النرويج نادر جدا خصوصا في المؤسسات التعليمية، إلا أن الموضوع دخل النقاش السياسي قبل نحو عام من موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

ووافق عدد كبير من الأحزاب بينها حزب العمال المعارض على هذا المنع. وشدد الوزير على أن المنع لا يشمل سوى النقاب والبرقع.

وأضاف أمام البرلمان “لا أرغب بتطبيق النمط الفرنسي حيث يجبر الشخص على إخفاء دينه” مضيفا “أرغب بأن تكون أي شابة مسيحية قادرة على إظهار الصليب الذي ترتديه، كما أرغب بأن يكون أي شاب يهودي قادرا على ارتداء القلنسوة وإظهار ذلك. وأنا لا أنوي حظر ارتداء الحجاب”.

شام تايمز

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