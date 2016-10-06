غيتس يتصدر قائمة أغنياء أمريكا وترامب في المرتبة الـ156

تصدر بيل غيتس أحد مؤسسي “مايكروسوفت” قائمة أغنياء أمريكا للسنة الـ23 على التوالي، في حين فقد المرشح الجمهوري دونالد ترامب 35 مرتبة ليصل إلى المرتبة 156 حاليا.

ونشرت مجلة “فوربس” تصنيفا لأغنى 400 شخصية في الولايات المتحدة، قالت فيه إن غيتس حل مرة أخرى في المرتبة الأولى، حيث زادت ثروته من 76 إلى 81 مليار دولار خلال سنة.

وجاء مؤسس موقع أمازون، جيف بيزوس، في المرتبة الثانية بثروة تقدر بـ 67 مليار دولار، يليه في المرتبة الثالثة وارين بافيت رئيس شركة “بيركشاير هاثاواي”، الذي حل في هذا المركز للمرة الأولى منذ 15 عاما.

في حين احتل مارك زوكربيرغ مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المرتبة الرابعة بثروة تقدر بـ 55.5 مليار دولار.

وفي تصنيفها، أشارت “فوربس” إلى أن ثروة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية تراجعت بـ800 مليون دولار في سنة وأصبحت تقدر الآن بحوالي 3.7 مليار دولار.

وقالت “فوربس” إن سبب تراجع ثروة ترامب هو تباطؤ سوق العقارات في نيويورك، الذي أدى إلى خفض قيمة أملاك له في مسقط رأسه لا سيما ترامب تاور.

وأضافت أن ممتلكات عقارية أخرى لترامب تراجعت قيمتها أيضا كـ “مارا لاغو”، النادي الواقع على شاطئ البحر في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وذكرت “فوربس” أنه في إطار ترشيحه للرئاسة الأمريكية قدم ترامب هبة بقيمة 7 ملايين دولار لحملته ومنح قرضا بحوالي 48 مليون دولار اعتبرت المجلة أنه لن يسترده.

شام تايمز

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