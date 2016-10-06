جوهرة سبورتينج لشبونة تشعل صراعًا بين ريال مدريد وبرشلونة

أفادت تقارير صحفية برتغالية اليوم الأربعاء، أن صراعًا قويًا نشأ بين قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي البرتغالي الشاب جيلسون مارتنيز.

ووفقًا لصحيفة “أبولا” البرتغالية فإن اللاعب البرتغالي المنضم حديثًا للمنتخب سوف يكون أكثر اللاعبين المرغوبين في أوروبا خلال فترة الانتقالات القادمة، في ظل ما أظهره اللاعب من جودة خلال الأسابيع الماضية خاصة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب قد صرح مؤخرًا وقال :”أنا لا أعرف شيئًا عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، ولا أعتقد أن هناك اهتمام، لدي عقد هنا حتى عام 2021 وأريد التركيز على سبورتينج لشبونة”.

وعلى الرغم من تصريحات اللاعب إلا أن هناك معركة حقيقية بين ريال مدريد وبرشلونة لضم اللاعب حيث قال مستشار انتقالات برشلونة أريدو بريدا :”نحن نراقب العديد من المواهب في البرازيل وألمانيا وغيرها من الدول، ولا يمكن أن نغفل عن جيلسون مارتنيز فهو أحد هذه المواهب”.

كووورة

شام تايمز

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