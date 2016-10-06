الدوري الإسكتلندي : طفل يخطف الأنظار بمشاركته بمباراة رسمية

في واقعة مثيرة وغير مسبوقة في ملاعب كرة القدم العالمية، شارك طفل يبلغ من العمر 13 عاما فقط، في إحدى المباريات الرسمية لفريق الناشئين تحت 20 عام بنادي سيلتك الأسكتلندي.

وفاجأ المدرب تومي ماكلانتيرس المدير الفني لفريق سيلتك الأسكتلندي تحت 20 عام، الجميع، بعدما دفع بالطفل كاراموكو ديمبيلي في مواجهة فريقه الرسمية أمام ضيفه هارتس في دوري الشباب الأسكتلندي.

وبحسب صحيفة إيلاف ، قرر المدرب تومي ماكلانتيرس إشراك الطفل كاراموكو ديمبيلي في الدقيقة 81 من المباراة، وسط دعم وتصفيقات حارة من الجماهير الحاضرة.

ويبلغ الطفل ديمبيلي 13 عاما فقط، فهو من مواليد عام 2003، كما أن بنيته الجسدية ضئيلة نسبياً مقارنة باللاعبين الشبان تحت 20 عام.

وأشادت صحيفة “ذا صن” البريطانية بقدرات الطفل الأسكتلندي، مشيرة إلى انه يمتلك مهارات رائعة فضلا عن قدرته على التسديد والتمرير.

من جهته تغنى نادي سيلتك بلاعبه الصغير بعد مشاركته في المباراة، حيث نشر النادي الأسكتلندي صورة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول ديمبيلي في الدقيقة 81، وأرفقها بعبارة ” ديمبيلي يشارك مع فريق الشباب وهو بعمر 13 فقط”.

شام تايمز

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