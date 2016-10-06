فيديو يظهر انفعال رونالدو على جماهير ريال مدريد

لا يشعر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرضا بعد سلسلة التعادلات التي سقط فيها فريقه ريال مدريد الإسباني، وهو ما ظهر جليا في مباراة الفريق الملكي التي تعادل فيها مع ضيفه إيبار يوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ودخل ريال مدريد في دوامة التعادلات التي يسقط فيها للمرحلة الثالثة على التوالي في الدوري والرابعة إذا ما اضيفت مباراة الثلاثاء الماضي في دوري ابطال اوروبا ضد بوروسيا دورتموند الالماني (2-2).

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، فرض ايبار التعادل على ريال مدريد 1-1 في الجولة السابعة من الدوري الاسباني، ليتخلى الفريق الملكي عن الصدارة لمصلحة جاره أتلتيكو مدريد.

وبالرغم من بدايته الرائعة في المباراة بمساهمته في صناعة هدف التقدم الذي أحرزه الويلزي غاريث بيل، إلا أن رونالدو لم يكن بحالة جيدة وبدا الغضب واضحاً على ملامحه، لفشله في التسجيل مجدداً ليحقق أسوأ بداية تهديفية له في تاريخه مع النادي الملكي منذ انضمامه له عام 2009.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “ديبورتيس كواترو” الإسبانية، النجم البرتغالي أثناء توجهه لجماهير ملعب سانتياغو بيرنابيو، حيث أبدى لهم امتعاضه من احتجاجاتهم المتواصلة وصافرات استهجانهم التي اشتعلت بعد نهاية اللقاء.

وذكرت القناة الإسبانية أن قراءة الشفاه أظهرت المهاجم البرتغالي وهو يصرخ بغضب موجها كلامه للجماهير “يا لها من قلة صبر!”.

شام تايمز

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