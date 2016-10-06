مانشستر يونايتد يملك أغلى تشكيلة في تاريخ كرة القدم

رغم الأموال الطائلة التي أنفقتها إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، على التعاقد مع لاعبين جدد خللا الصيف، بتوصية من مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أن فريق الشياطين الحمر لم يظهر بالمستوى المأمول منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وبحسب شبكة “سي آي إس فوتبول” البريطانية فإن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هو من يمتلك أغلى تشكيلة لاعبين ليس في تاريخ النادي الإنكليزي العملاق فحسب، بل في تاريخ كرة القدم.

وبحسب تقرير نشرته الشبكة فإن التشكيلة الحالية لكتيبة المدرب البرتغالي كلفت خزينة الشياطين الحمر حوالي 718 مليون يورو، علما أن مانشستر يونايتد تعاقد هذا الصيف مع العديد من اللاعبين الذين كلفوا خزينة النادى الكثير، وفي مقدمتهم الفرنسى بول بوغبا أغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم، والقادم من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو.

وتوازي قيمة هذه التشكيلة ضعف ثمن فريقي أرسنال و ليفربول، حيث تبلغ قيمة تشكيلة الفريق اللندني حوالي 381 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة الريدز حوالي 356 مليون يورو.

وحل العملاق الإسباني ريال مدريد بطل أوروبا في المركز الثاني حيث بلغت قيمة تشكيلته حوالي 634 مليون يورو، متفوقا على مانشستر سيتي الإنكليزي الذي حل ثالثا بعدما بلغت قيمة تشكيلته 611 مليون يورو.

وحل برشلونة بطل إسبانيا في المركز الرابع حيث بلغت قيمة تشكيلته 485 مليون يورو، متفوقا على تشيلسي الإنكليزي الذي حل خامسا بعدما بلغت قيمة تشكيلته 481 مليون يورو.

واحتل العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان المركز السادس بعدما بلغت قيمة تشكيلة الفريق الباريسي 455 مليون يورو، متفوقا على يوفنتوس الإيطالي الذي بلغت قيمة تشكيلته 395 مليون يورو،

وطبقاً لما اوردت صحيفة إيلاف ، جاء أرسنال في المركز الثامن بعدما بلغت قيمة تشكيلته 381 مليون يورو، متفوقا على بايرن ميونيخ الألماني الذي حل تاسعا بعدما بلغت قيمة تشكيلته 357 مليون يورو.

واحتل ليفربول المركز العاشر حيث يملك الفريق الأحمر تشكيلة ثمنها356 مليون يورو، في حين احتل أتلتيكو مدريد الإسباني المركز الثامن عشر حيث يملك الفريق المدريدي تشكيلة ثمنها 199 مليون يورو.

شام تايمز

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