النجمة ليندسي لوهان تفقد إصبعها في حادث مؤسف !

نشرت الممثلة الأمريكية الحسناء ليندسي لوهان صورة مؤسفة لها بجزء من إصبعها مقطوع ويدها المدرجة في الدماء على صفحتها بتويتر، مما أثار موجة من التعاطف معها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ليندسي البالغة من العمر 30 عاماً، في رحلة بحرية مع اصدقائها على متن قارب عندما حاولت الإمساك بالحبل لتثبيت القارب غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، حيث تسبب لها ذلك في فقدان جزء كبير من إصبعها البنصر، حسب أخبار هوليوود لايف.

الآلاف من معجبيها كانوا في حالة صدمة من الصورة والتعليق الذي رافقها حيث قالت فيه: “لهذا السبب لاينبغي أن أحاول الإمساك بالحبل لإرساء القارب… فقدت نصف أصبعي”، وبعثوا لها العديد من الرسائل المواسية لها متمنين لها أن تكون بخير بعد استرجاع الجزء المفقود من اصبعها وتقطيبه.

ومن المفارقات ان الإصبع الذي فقدته ليندسي هو نفسه الذي انصب عليه اهتمام الجمهور في الأيام الأخيرة، لأنه كان يحمل خاتم الخطوبة مع خطيبها السابق إيغور تاراباسوف وخاتم آخر من الألماس والذي أُشيع أنه من حبيبها الجديد دينيس بابجيورجيو.

شام تايمز

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