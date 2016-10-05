خلفاً لـ “كي مون”.. “غوتيريس” يقترب من منصب الأمين العام للأمم المتحدة

فاز المرشح لمنصب الأمين الأعام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” اليوم الأربعاء في الاقتراع السادس السري الذي يجريه مجلس الأمن ليكون بذلك على عتبة المنصب في التصويت الرسمي.

وأجرى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً اقتراعات سرية على كل من المرشحين العشرة باختيارات ” التأييد أو عدم التأييد أو عدم إبداء رأي”.

ولكي يوصى رسمياً بانتخاب جوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً لا يزال ينبغي لمجلس الأمن أن يوافق على قرار خلف الأبواب المغلقة.

ويحتاج القرار تسعة أصوات مؤيدة على الأقل مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لتتم الموافقة عليه.

شام تايمز

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