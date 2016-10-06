قصف على مناطق بريف دمشق وحلب.. معركة جديدة بريف حماه .. سانا : السيطرة على مبنى مؤسسة المياه وعدد من المعامل على اتجاه العامرية بحلب وعلى 8 كتل أبنية بخان الشيح

سقط قتلى وجرحى, يوم الأربعاء, جراء قصف استهدف بلدتي دوما والهامة بريف دمشق وحي الشيخ فارس وبلدة باتيو بحلب, في وقت أطلقت فصائل معارضة معركة جديدة في ريف حماه.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطواجراء قصف استهدف بلدة دوما بريف دمشق.

وتتعرض بلدة دوما, الخاضعة تحت سيطرة المعارضة, لحصار خانق, فضلا عن عمليات قصف, الامر الذي يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى.

واضافت المصادر ان عددا من الجرحى سقطوا جراء قصف استهدف بلدة الهامة في الغوطة الغربية.

وتحدثت معلومات متطابقة من مصادر عدة وقوع اشتباكات عنيفة بين النظامي والمعارضة المسلحة على محور العيون في مدينة الهامة, تزامناً مع استهداف البلدة بقذائف المدفعية والدبابات .

وتحاول القوات النظامية منذ فترة اقتحام قدسيا والهامة, حيث اندلعت اشتباكات بينها وبين فصائل المعارضة من عدة محاور خلفت قتلى وجرحى من كلا الطرفين, بالتزامن مع عمليات قصف, في وقت يسعى النظام لفرض مصالحة في البلدتين، مقابل عودة الحياة الطبيعة اليهما.

وفي حلب, اشارت مصادر معارضة الى ان ضحايا سقطواجراء قصف استهدف حي الشيخ فارس بحلب وبلدة باتبو بريفها الغربي حلب.

من جهته, اعلن مصدر عسكري لوكالة سانا ان الجيش “استعادة السيطرة على مبنى مؤسسة المياه وعدد من المعامل على اتجاه مشفى الكندي و10 كتل أبنية على اتجاه العامرية في مدينة حلب”.

وتعيش حلب أيامًا دموية ، عقب انهيار اتفاق التهدئة، في الوقت الذي تحاول فيه القوات النظامية مدعومة بالطيران الروسي، اقتحام الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

وفي حماه, ذكرت مصادر معارضة ان فصائل مسلحة اطلقت معركة جديدة باسم” في سبيل الله نمضي”، تستهدف مواقع للقوات النظامية في الريف الشمالي الغربي، حيث بدأت الاشتباكات بتمهيد مدفعي وصاروخي عنيف من قبل المعارضة.

وبدأت فصائل معارضة منذ ايام قليلة عملية عسكرية بريف حماه الشمالي, استعادت من خلالها عدة مناطق ومواقع ونقاط تابعة للجيش النظامي.

وتسعى عدة دول لإحياء الهدنة في سوريا والتي دخلت حيز التنفيذ , أول ايام عيد الأضحى, تنفيذاً لاتفاق أميركي روسي في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, واستمرت اسبوعا, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص خرق نظام الهدنة, حتى اعلن الجيش النظامي عن انتهائها.

من جهته, اعلن مصدر عسكري لوكالة سانا ان :

وحدات من الجيش العربي السوري تستعيد السيطرة على مبنى مؤسسة المياه وعدد من المعامل على اتجاه العامرية في حلب وعلى 8 كتل أبنية في خان الشيح بريف دمشق

أعلن مصدر عسكري ظهر اليوم استعادة السيطرة على مبنى مؤسسة المياه وعدد من المعامل على اتجاه مشفى الكندي و10 كتل أبنية على اتجاه العامرية في مدينة حلب.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات نوعية على تجمعات التنظيمات الإرهابية في حلب أسفرت عن “استعادة السيطرة على مؤسسة المياه ومعامل البيرة والزجاج والسجاد على اتجاه مشفى الكندي و10كتل أبنية على اتجاه حي العامرية”.

وأشار المصدر العسكري إلى أنه “تم خلال العمليات تدمير مركز قيادة للتنظيمات الإرهابية والقضاء على أكثر من 20 من أفرادها بينما فر الباقون تاركين أسلحة وذخيرة”.

واستعادت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة يوم الأحد الماضي السيطرة على مشفى الكندي بالكامل مع السفوح الغربية لمنطقة الشقيف وتلة الحمرا ومزارع الـ 16 جنوب غرب مخيم حندرات.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة دعت جميع المسلحين إلى مغادرة الأحياء الشرقية لمدينة حلب وترك السكان المدنيين يعيشون حياتهم الطبيعية وإن قيادتي الجيشين السوري والروسي يضمنان الخروج الآمن للمسلحين.

وحدات من الجيش العربي السوري تقضي على أكثر من 30 إرهابيا من “النصرة” وتستعيد 8 كتل أبنية في خان الشيح

في ريف دمشق قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على أكثر من 30 إرهابيا من تنظيم “جبهة النصرة” ودمرت لهم 12 آلية متنوعة في الديرخبية وقضت على عدد من إرهابيي ما يسمى “جيش الاسلام” في الغوطة الشرقية.

وأفاد المصدر العسكري بأن وحدات من الجيش العاملة على اتجاه الديرخبية بريف دمشق الغربي “اشتبكت مع مجموعات ارهابية تسللت الى محيط عدد من النقاط العسكرية في المنطقة”.

وبين المصدر أن الاشتباك “انتهى بإحباط محاولة التسلل ومقتل أكثر من 30 إرهابيا وتدمير 4 عربات نقل و8 دراجات نارية”.

ولفت المصدر الى أن وحدة من الجيش “استعادت السيطرة على 8 كتل أبنية جنوب غرب تل أبو سية في منطقة خان الشيح”.

وأضاف المصدر أن استعادة السيطرة “تحققت بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الارهابية اسفرت عن سقوط العديد من القتلى في صفوفها بينما لاذ الباقون بالفرار تاركين اسلحتهم وذخيرتهم”.

وبدأت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية السبت الماضي عملية عسكرية لاجتثاث إرهابيي “جبهة النصرة” من منطقة خان الشيح سيطرت خلالها على عدد من المزارع والابنية في منطقة الديرخبية.

وفي وقت لاحق لفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش “تصدت لاعتداءات المجموعات الإرهابية على عدد من النقاط العسكرية في جوبر وعربين وتل الصوان وحتيتة الجرش والمصح ومخيم الوافدين في الغوطة الشرقية وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين”.

وينتشر في عدد من قرى الغوطة الشرقية مجموعات إرهابية يتبع معظمها لما يسمى “جيش الإسلام” المدعوم من نظامي آل سعود الوهابي وأردوغان الاخواني وتعتدي على الأهالي في القرى والبلدات الآمنة وأحياء مدينة دمشق بالقذائف وكان آخرها أمس الأول حيث أصيب شخصان بجروح جراء اعتدائهم بـ 12 قذيفة صاروخية على منطقة العباسيين وحيي القصاع وعرنوس السكنية بدمشق.

وحدات من الجيش باسناد من الطيران الحربي تدمر آليات وتصادر كميات كبيرة من الذخيرة لإرهابيي “جبهة النصرة” في ريفي حمص وحماة

إلى ذلك أكد مصدر عسكري سقوط قتلى ومصابين بين صفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” ومصادرة كميات كبيرة من ذخيرتهم خلال عمليات الجيش والقوات المسلحة في إطار الحرب على الإرهاب التكفيري بريف حماة وحمص.

وذكر المصدر في تصريح لسانا أن “وحدات من الجيش نفذت ضربات مدفعية مكثفة بإسناد من سلاح الجو على مواقع انتشار تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في قرى تل ذهب وبرج قاعي وعز الدين والقنيطرات ودير فول وأم شرشوح بريف حمص الشمالي”.

ولفت المصدر إلى أن العملية “أسفرت عن تدمير عدد من الآليات وسقوط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين”.

وفي وقت سابق قال المصدر إن “وحدة من الجيش نفذت عددا من الكمائن على محاور تسلل الإرهابيين بين ريف سلمية ومنطقة الرستن صادرت خلالها كميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة كانت معدة للتهريب إلى منطقة الرستن”.

وتنتشر في المنطقة الممتدة بين منطقة الرستن وريف سلمية مجموعات إرهابية تكفيرية غالبيتها مما يسمى “حركة أحرار الشام” و”جبهة النصرة” ترتكب المجازر بحق الأهالي حيث هاجمت قرية الزارة في أيار الماضي انطلاقا من الرستن وقتلت عشرات الأشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودمر الطيران الحربى السوري أمس دبابات وآليات وعربات للتنظيمات الإرهابية وقضى على أعداد من أفرادها في حماة الشمالي.

وحدة من الجيش تقضي على إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” في منطقة درعا البلد

في درعا وجهت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عمليات مكثفة على تجمعات وبؤر إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية التابعة له في منطقة درعا البلد.

وافاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن “العمليات أسفرت عن تدمير مقر للإرهابيين في حي العباسية ومقتل عدد منهم في منطقة درعا البلد”.

وقضت وحدة من الجيش أمس على 20 ارهابيا في منطقة درعا البلد التي تعد الشريان الحيوي لإمداد التنظيمات الارهابية بالأسلحة والمرتزقة للانضمام لتنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

تدمير مقرات لإرهابيي “داعش” بدير الزور

كما أشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة دمرت مقرات وتجمعات وآليات لتنظيم “داعش” الإرهابي في أحياء العمال والجبيلة والرشدية والحويقة وغرب تل بروك وشرق المطار بدير الزور.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes