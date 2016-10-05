أوباميانج يتحدى بالوتيلي

أعلن الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، تحديه الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب نيس الفرنسي الحالي، لإحراز 20 هدفًا هذا الموسم.

وقال أوباميانج لصحيفة أونزي الفرنسية “هل يستطيع بالوتيلي إحراز 20 هدفا هذا الموسم؟ بالطبع هو يستطيع. ولكن الأمر يعتمد على رغبته في هذا”.

وأضاف صاحب الـ 27 عاما “إذا خاض بالوتيلي مباريات فريقه بتركيز، أنا واثق من أنه سيفوز بهذا التحدي”.

وخاض بالوتيلي 3 مباريات حتى الآن مع نيس في الدوري الفرنسي، أحرز خلالها 5 أهداف، مقدمًا مستويات جيدة، بعد فترة من التخبط عاشها خلال تواجده مع ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن أوباميانج أكد في أكثر من مناسبة على الصداقة القوية التي تربطه بالإيطالي المثير للجدل، وعلى دعمه الكبير له وإيمانه بموهبته.

كووورة

شام تايمز

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