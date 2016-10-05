زاخاروفا: مفاوضاتنا مع واشنطن حول سوريا “صادقة” ولم تكن “لعبة”

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان مشاركة موسكو في المفاوضات مع واشنطن حول تسوية الازمة السورية لم تكن “لعبة”, بل كانت “محاولة صادقة لإيجاد حل سلمي”.

واوضحت زخاروفا, في مقابلة مع RT, إننا “لم نخطط للدخول في منافسة مع الولايات المتحدة، بل كنا ندعو إلى التعاون, وقضينا أكثر من 6 أشهر في المفاوضات مع شركائنا الأمريكيين من أجل وضع بنود اتفاق لا نختلف حولها”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت منذ يومين تعليق مشاركتها بالمحادثات الثنائية مع روسيا حول الملف السوري، على خلفية عدم تنفيذها لالتزاماتها, فيما اعربت روسيا عن “اسفها,” واصفة القرار بأنه “مخيب للامال”.

واعربت موسكو, بعد تعليق المحادثات, عن الامل في استئناف الحوار مع واشنطن حول سوريا, كما اشارت الاخيرة الى انها ستواصل العمل على وقف اطلاق النار وتسوية الازمة في سوريا , رغم القرار الذي اتخذته.

وأشارت زاخاروفا الى “عدم وجود موقف موحد للولايات المتحدة من القضية السورية، وهو ما شكل العقبة الرئيسية في طريق المفاوضات بين موسكو وواشنطن”.

وتمر العلاقات الروسية الأمريكية ، بمرحلة عصيبة، في ظل تراشق الاتهامات بين الطرفين حول التخلي عن الدبلوماسية في حل الأزمة السورية والسعي إلى حل الأزمة باستخدام القوة.

شام تايمز

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