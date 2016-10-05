ممنوع دخول البشعين .. حانة أميركية مخصصة للحلوين حصراً

قرَّر مؤسس واحد من أشهر مواقع المواعدة والتعارف في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يقوم بالدرجة الأولى على قبول المسجلين من ذوي الملامح الجميلة، خوض غمار تجربة جديدة أكثر عملية للقاء النصف الآخر عن طريق إنشاء حانة مخصصة “للحلوين فقط”.

وستحمل الحانة الجديدة نفس اسم الموقع الذي يقدم خدماته أيضاً في 120 بلداً آخر Beautiful People وسيتم افتتاحه قريباً في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، بعد أن انتهى تجهيزه وتأثيثه بالكامل.

أما من سيقرر، وبالأحرى من الذي سيقيّم تمتع الرواد بالجمال من عدمه، فهو مؤسس الموقع ذاته، واسمه غريغ الذي وصفته Independent ناشرة الخبر بأنه “يبدو كبائع خمور من شاحنة تقف على جانب الطريق السريع”.

وذكر غريغ في مقابلة مع BravoTV عن سبب افتتاحه للحانة قائلاً “فكرتها مستوحاة تماماً من موقع التعارف، ففي عالم مثالي نتمنى عندما نكون في حانة أن تلتقي أعيننا بشخص نشعر بجمال روحه.. لكن الحقيقة ليست كذلك بل العكس”.

“القاعدة في السلوك الإنساني أن يسعى الشخص أن يلتقي بمن يشعر اتجاهه بالانجذاب، وأنا أؤمن أن الجمال نسبي وهو متفاوت بحسب الطرف الآخر وكيف يرانا.. لكن المشكلة الكبرى في مواقع التواصل أن البعض ماكر، ويرسل صوراً مخادعة.. لكن هنا سنقدم ما لدينا بكل وضوح”.

وأضاف غريغ وهو يستعرض ديكورات المكان أنه سيمتلئ بـ “أناس مميزين لامعين أذكياء وأنيقين من كل نواحي الحياة، وستؤمه عارضة الأزياء والممرضة التي تعمل في عيادة للأسنان” حسب تعبيره.

واعترف الرجل أنه يتلقى انتقادات عنيفة تتهمه بالتمييز لكنه شدّد على عدم اهتمامه بذلك لتميزه وسيطرته على منهاج العمل في الموقع والحانة.

أوضح غريغ أن الذين سيسمح لهم بدخول الحانة لا بد أن يكونوا أعضاء في موقع المواعدة، وأن يرسلوا صوراً لوجوههم، وصوراً أخرى تظهر أجسادهم، ومعلومات كاملة عنهم، كما أكد على أن أي عضو موجود خارج الولايات المتحدة مرحب به في الحانة أيضاً لكن عليه الحضور إلى غرب هوليوود.

شام تايمز

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