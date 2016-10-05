بريطاني يسجل أوّل حالة شفاء من “الإيدز”

سجّل رجل بريطاني يبلغ من العمر 44 عاماً أوّل حالة شفاء كامل من مرض “نقص المناعة المكتسبة” المعروف باسم “الإيدز” ليكون بذلك أول شخص يصل إلى هذا المستوى من العلاج لهذا الداء الخطير.

ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية نقلاً عن باحثين أنه من المبكر بعد اعتماد هذا العلاج المبتكر على أنه علاج فعّال، لكن المريض، وهو عامل اجتماعي، حصل له تقدم نوعي، بينما يتعين عليه أن يخضع بعد فترة لفحص آخر.

وقالت إندبندنت إن المريض وهو من بين 50 خضعوا للعلاج المتكون من مرحلتين أطلقوا عليهما “اضرب ثم اقتل” الفايروس الكفيل بجعل أي إنسان ضعيفاً بدون أي قوة دفاعية ضد أي مرض.

وقضى العلاج على كامل الفايروس بكامل جسم المريض بما فيها الخلايا النائمة.

من جهته، قال المريض الذي خضع للتجربة المشتركة بين علماء وأطباء من جامعات أهمها أكسفورد وكامبيردج، إنه شارك بذلك كي يساعد المرضى الآخرين.

ويعيش حوالي 36.7 مليون شخص حول العالم حاملين الفايروس، الذي قد يبقى أول وصوله إلى داخل جسم الإنسان في حالة كمون، ربما لسنوات، يحدث خلالها تحطيم لجهاز مناعة الإنسان.

شام تايمز

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