“فيسبوك” تطلق “مسنجر لايت” لهواتف المناطق النامية

كشفت “فيسبوك” عن تطبيق “مسنجر لايت” المصمم للهواتف القديمة التي تعمل بنظام تشغيل “الأندوريد”، وتملك ذاكرة أقل ووحدة معالجة متوسطة مقارنة بالهواتف الحديثة.

وبحسب gsmarena، فإن تطبيق “مسنجر لايت” يتميز باستهلاك أقل لقدرة المعالج والذاكرة، ويدعم العمل مع التردادات المنخفضة أو الإتصالات البطيئة بشبكة الانترنت.

ويستهدف التطبيق الجديد المناطق النامية التي تعاني من اتصال بطيئ أو غير مستقر للإنترنت، والتي تتميز أيضاً بانتشار الإصدارات القديمة من هواتف “الأندوريد” الذكية.

وأطلقت “فيسبوك” تطبيق “فيسبوك لايت” للمرة الأولى في عام 2015 للمستخدمين، واليوم يأتي إصدار “مسنجر لايت” بعد فصل تطبيق “فييسبوك” عن “مسنجر”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes