براءة اختراع جديدة لآبل… هل يأتي آيفون القادم بشاشة زجاجية بالكامل؟

سجلت “آبل” براءة اختراع جديدة لمستشعر خلف شاشة الهاتف ضمن الجهاز.

وبحسب تفاصيل براءة الإختراع التي نشرت على موقع patft.uspto.gov، فإن المستشعر يضم عناصر إستشعار مع عدسات كهربائية تلتقط قراءة دقيقة لبصمة المستخدم عبر لمس الشاشة .

ويرى مراقبون، أن هذه البراءة تشير إلى أن “آبل” تتجه نحو الغاء الزر الرئيسي في هاتف “آيفون” القادم، لتقديمه بواجهة كاملة من الزجاج.

وكانت “كوالكوم” قد أطلقت مؤخراً تكنولوجيا مشابهة باسم Sense ID تعتمد على استخدام الموجات فوق الصوتية للتعرف على بصمة المستخدم من خلال الزجاج والأسطح.

شام تايمز

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